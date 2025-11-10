Secciones
Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional dio aviso de que cuatro provincias se encuentran amenazadas por tormentas este lunes.

Hace 32 Min

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió una jornada de fenómenos adversos para distintas provincias de nuestro país. Este lunes estará marcado por tormentas intensas que podrían provocar daños  e interrumpir la regularidad de las actividades cotidianas.

De acuerdo con la advertencias, gran parte de la provincia de Mendoza continuará bajo la amenaza de estos fenómenos climáticos, al igual que una pequeña porción del este de Neuquén, parte oeste de La Pampa y una gran extensión de Río Negro.

Alerta nivel amarillo por tormentas

Según la alerta emitida a las 06:15 horas de hoy, las distintas localidades se enfrentarían entre la tarde y la noche de hoy a tormentas, algunas localmente fuertes. "Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. que pueden ser superados localmente", detallaron desde la entidad climática. Los vientos podrían variar hasta los 70 km/h en algunas localidades.

Recomendaciones del SMN

Desde la entidad climática advirtieron que estos fenómenos podrían representar amenazas para los bienes y la regularidad de las actividades cotidianas. Para resguardarse, proporcionaron algunas recomendaciones:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o
piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,
documentos y teléfono.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
