Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

Alerta nivel amarillo por tormentas

Según la alerta emitida a las 06:15 horas de hoy, las distintas localidades se enfrentarían entre la tarde y la noche de hoy a tormentas, algunas localmente fuertes. "Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. que pueden ser superados localmente", detallaron desde la entidad climática. Los vientos podrían variar hasta los 70 km/h en algunas localidades.