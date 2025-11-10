El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y se espera un leve aumento de la temperatura

El inicio de la semana llega con un leve ascenso de la temperatura y un cielo mayormente cubierto en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se espera una temperatura máxima de 29 °C, en la antesala de un martes que podría convertirse en el día más caluroso de la semana.
Durante la mañana, la nubosidad llegó al 90% y la temperatura mínima fue de 16 °C. Además, la humedad se mantuvo en torno al 77% y los vientos soplaron suavemente desde el noroeste. Con el correr de las horas, el panorama podría mostrar mejoras parciales.
Para media mañana el cielo podría despejarse levemente y la nubosidad llegaría al 30%. Según el informe del SMN, la humedad continuará descendiendo hasta ubicarse cerca del 50%, mientras que el termómetro marcará unos 22 °C.
Al mediodía, los vientos del este mantendrán una nubosidad variable, que superaría el 35%, con una humedad por debajo del 45% y una temperatura promedio de 24 °C.
Las horas de la siesta serán las más calurosas del día. El SMN prevé una máxima de 29 °C, una humedad del 35% y una nubosidad que superará el 70%, acompañadas por vientos moderados del sector este.
Hacia la noche, el organismo anticipa un cambio de condiciones, con descenso de la nubosidad y aumento de la humedad, mientras que la temperatura bajará hasta los 18 °C.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Las proyecciones extendidas indican que el martes presentará condiciones similares, aunque con una máxima que podría alcanzar los 34 °C, lo que convertiría a esa jornada en la más cálida de la semana. En tanto, para el miércoles se espera el ingreso de un frente nuboso y lluvioso, que provocaría tormentas durante buena parte del día, con una máxima de 25 °C.
El resto de la semana continuaría inestable, por lo que tanto jueves como viernes se presentarían con abundante nubosidad y probables precipitaciones, manteniendo las temperaturas máximas alrededor de los 25 °C.