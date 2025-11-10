Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y se espera un leve aumento de la temperatura

La mínima fue de 16°C. La nubosidad será variable durante toda la jornada. El pronóstico.

AGRADABLE. Se espera una jornada levemente cálida en Tucumán. AGRADABLE. Se espera una jornada levemente cálida en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 45 Min

El inicio de la semana llega con un leve ascenso de la temperatura y un cielo mayormente cubierto en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se espera una temperatura máxima de 29 °C, en la antesala de un martes que podría convertirse en el día más caluroso de la semana.

Durante la mañana, la nubosidad llegó al 90% y la temperatura mínima fue de 16 °C. Además, la humedad se mantuvo en torno al 77% y los vientos soplaron suavemente desde el noroeste. Con el correr de las horas, el panorama podría mostrar mejoras parciales.

Para media mañana el cielo podría despejarse levemente y la nubosidad llegaría al 30%. Según el informe del SMN, la humedad continuará descendiendo hasta ubicarse cerca del 50%, mientras que el termómetro marcará unos 22 °C.

Al mediodía, los vientos del este mantendrán una nubosidad variable, que superaría el 35%, con una humedad por debajo del 45% y una temperatura promedio de 24 °C.

Las horas de la siesta serán las más calurosas del día. El SMN prevé una máxima de 29 °C, una humedad del 35% y una nubosidad que superará el 70%, acompañadas por vientos moderados del sector este.

Hacia la noche, el organismo anticipa un cambio de condiciones, con descenso de la nubosidad y aumento de la humedad, mientras que la temperatura bajará hasta los 18 °C.

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Las proyecciones extendidas indican que el martes presentará condiciones similares, aunque con una máxima que podría alcanzar los 34 °C, lo que convertiría a esa jornada en la más cálida de la semana. En tanto, para el miércoles se espera el ingreso de un frente nuboso y lluvioso, que provocaría tormentas durante buena parte del día, con una máxima de 25 °C.

El resto de la semana continuaría inestable, por lo que tanto jueves como viernes se presentarían con abundante nubosidad y probables precipitaciones, manteniendo las temperaturas máximas alrededor de los 25 °C.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

Lo más popular
Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
2

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción
3

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar
4

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

Vibe Coding es la palabra del año y estos son los motivos por los que deberías saber su significado
5

Vibe Coding es la palabra del año y estos son los motivos por los que deberías saber su significado

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
6

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Más Noticias
Vibe Coding es la palabra del año y estos son los motivos por los que deberías saber su significado

Vibe Coding es la palabra del año y estos son los motivos por los que deberías saber su significado

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Atlético explotó en un abrazo y en insultos a la dirigencia: alivio y bronca en una misma noche

Atlético explotó en un abrazo y en insultos a la dirigencia: alivio y bronca en una misma noche

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Comentarios