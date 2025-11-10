El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y se espera un leve aumento de la temperatura

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Las proyecciones extendidas indican que el martes presentará condiciones similares, aunque con una máxima que podría alcanzar los 34 °C, lo que convertiría a esa jornada en la más cálida de la semana. En tanto, para el miércoles se espera el ingreso de un frente nuboso y lluvioso, que provocaría tormentas durante buena parte del día, con una máxima de 25 °C.