Cómo solicitar el permiso de trabajo en España en 2025: precios y documentos necesarios

Conseguir el permiso de trabajo en España es el primer paso para quienes desean vivir y trabajar legalmente en el país. En 2025, este trámite continúa siendo una gestión obligatoria para cualquier persona extranjera que quiera ejercer una actividad profesional, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena.
Este permiso permite trabajar legalmente, cotizar en la Seguridad Social y acceder a la residencia, lo que a futuro puede facilitar la obtención de la nacionalidad española.
Qué es el permiso de trabajo en España
El permiso de trabajo es una autorización administrativa regulada por la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, junto con su Reglamento actualizado en 2022 y 2024.
El proceso se gestiona ante la Oficina de Extranjería correspondiente a la provincia donde el solicitante va a trabajar o donde se ubica la empresa contratante.
El tiempo estimado de respuesta por parte de la administración es de hasta 3 meses. Solo tras su concesión el trabajador podrá ser dado de alta en la Seguridad Social.
Tipos de permiso de trabajo en España
En 2025 existen dos modalidades principales de permiso de trabajo según la actividad que se realice:
Permiso de trabajo por cuenta ajena
Lo solicita la empresa contratante antes de que el trabajador llegue a España.
Se tramita mediante el formulario EX-03.
La empresa debe acreditar su solvencia económica y justificar la necesidad de contratar a un extranjero (salvo que el puesto esté incluido en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura).
Permiso de trabajo por cuenta propia
Lo tramita el interesado directamente en el consulado español del país de origen.
Se presenta el formulario EX-07, junto con un plan de negocio viable y la demostración de fondos suficientes para iniciar la actividad profesional.
Requisitos generales para solicitar el permiso de trabajo
Tanto si es por cuenta propia como ajena, el solicitante debe presentar:
Pasaporte en vigor.
Certificado de antecedentes penales, que acredite buena conducta cívica.
Seguro médico válido en España.
Justificante del pago de las tasas administrativas.
Documentación adicional que demuestre la relación laboral o el plan de negocio.
Cuánto cuesta el permiso de trabajo en España (2025)
Obtener el permiso de trabajo implica el pago de varias tasas oficiales que varían según la modalidad y el tipo de contrato.
Tasa por residencia inicial: 10,94 € (modelo 790-052).
Tasa por autorización de trabajo: entre 203,84 € y 407,71 €, dependiendo del salario ofrecido o la categoría profesional (modelo 790-062).
Emisión de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE): 16,08 €.
En total, el coste aproximado del trámite oscila entre 230 y 430 euros.
Plazos y duración del permiso
Una vez concedido el permiso:
El Consulado español expide el visado en un plazo de un mes.
El interesado debe entrar en España en los 90 días siguientes a la concesión.
Dentro de los 30 días posteriores a su llegada, debe darse de alta en la Seguridad Social y solicitar la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero).
El permiso inicial dura un año y puede renovarse por periodos de dos años. Tras cinco años de residencia continuada, el titular puede solicitar la residencia de larga duración.
Consejos para solicitar el permiso de trabajo en 2025
Asegúrate de que todos los documentos estén traducidos al español y legalizados.
Consulta los requisitos específicos de tu provincia en la sede electrónica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Evita intermediarios no oficiales: solo las Oficinas de Extranjería o los consulados tramitan permisos válidos.