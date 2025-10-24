Secciones
Empresas españolas buscan 7.450 empleados con teletrabajo, contrato indefinido y sueldos de hasta 45.000 euros

Madrid encabeza la lista con 3.405 ofertas, seguida por Barcelona (1.537) y Valencia (322).

Hace 1 Hs

Infojobs publica miles de ofertas laborales en España para profesionales que buscan teletrabajar al 100% o en modalidad híbrida, muchas con contrato indefinido y sueldos de hasta 48.000 euros anuales.

El auge del teletrabajo: miles de ofertas con sueldos de hasta 48.000 euros

El teletrabajo sigue consolidándose como uno de los beneficios más deseados por los trabajadores en España, especialmente por quienes buscan conciliar vida personal y laboral.

La plataforma Infojobs ha publicado 7.451 ofertas de empleo con opción de teletrabajar, ya sea de forma 100% online o en modalidad híbrida. En muchos casos, las empresas ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salarios de hasta 48.000 euros brutos al año, como los que cobra un desarrollador en Sandav (Madrid) o un Data Engineer en Ioon Technologies.

Las ciudades con más vacantes: Madrid, Barcelona y Valencia

Madrid encabeza la lista con 3.405 ofertas, seguida por Barcelona (1.537) y Valencia (322).

Los puestos más demandados pertenecen a los sectores tecnológico, administrativo, jurídico y comercial, aunque también hay oportunidades para perfiles de atención al cliente, recursos humanos y marketing digital.

Para optar a uno de estos empleos con teletrabajo, los candidatos deben mantener su currículum actualizado en Infojobs, incluyendo experiencia laboral, nivel de estudios, idiomas (inglés o francés) y otros datos relevantes como la disponibilidad o el carné de conducir.

Contratos indefinidos y jornada completa, los más ofertados

Del total de vacantes publicadas en Infojobs:

5.662 son con contrato indefinido

590 están dirigidas a autónomos

6.190 son de jornada completa

Aunque también hay oportunidades de empleo parcial o intensivo de mañana, las condiciones laborales más atractivas se concentran en los puestos con teletrabajo total o híbrido y alta especialización técnica.

Ofertas destacadas con teletrabajo e incorporación inmediata

Entre las ofertas más recientes publicadas en Infojobs, se encuentran:

 Solution Architect (Madrid) – Teletrabajo 100%, contrato indefinido, jornada completa, experiencia mínima de 5 años.

Asesor contable-fiscal (Sabadell) – Sueldo de 36.000 €, experiencia previa con A3.

 Abogado mercantil (Madrid) – Turno de tarde, modalidad híbrida, contrato indefinido.

Desarrollador APX/ASO – Teletrabajo 100%, sueldo de 33.000 €.

Consultor experto en ciberseguridad / IT Risk – Teletrabajo, sueldo de 60.000 €.

Teleoperador de energía – Teletrabajo al 75%, sueldo de 1.500 a 1.800 €.

Atención al cliente (holandés) – Empresa del sector moda, sueldo de 1.500 €.

Recruiter sector ingeniería (Madrid) – Contrato indefinido, jornada completa.

Auditor financiero externo (Barcelona) – Teletrabajo 80%, sueldo de 40.000 €.

Agente de ventas Autohero (Madrid) – Sueldo de 24.000 €.

Estas vacantes ofrecen incorporación inmediata y, en muchos casos, la posibilidad de crecimiento profesional dentro de la empresa.

Cómo solicitar un trabajo con teletrabajo en Infojobs

Para inscribirse en una de estas ofertas:

Entra en www.infojobs.net

Usa el filtro “Teletrabajo” antes de pulsar Buscar.

Selecciona la vacante deseada y haz clic en “Inscribirme en esta oferta”.

Si aún no tienes cuenta, regístrate (es gratuito).

Envía tu currículum y espera el contacto de la empresa en caso de ser preseleccionado.

También se pueden consultar vacantes en el portal Empléate del SEPE, o en webs corporativas de Leroy Merlin, MediaMarkt y otras grandes compañías que publican ofertas de empleo con teletrabajo.

