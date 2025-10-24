Empresas españolas buscan 7.450 empleados con teletrabajo, contrato indefinido y sueldos de hasta 45.000 euros

La plataforma Infojobs ha publicado 7.451 ofertas de empleo con opción de teletrabajar, ya sea de forma 100% online o en modalidad híbrida. En muchos casos, las empresas ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salarios de hasta 48.000 euros brutos al año, como los que cobra un desarrollador en Sandav (Madrid) o un Data Engineer en Ioon Technologies.