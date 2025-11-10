Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Marcelo Ortiz mostró seguridad en la última línea de Atlético Tucumán y fue la gran figura en el triunfo frente a Godoy Cruz, que le permitió al equipo celeste y blanco asegurarse la permanencia en Primera división. El correntino, que tiene contrato hasta fin de año con el conjunto de 25 de Mayo y Chile, aportó en la marca y fue el autor del segundo gol.
Nicolás Laméndola y Guillermo Acosta fueron otros valores altos. El “Chueco” se mostró eléctrico y gestó la acción del primer gol, mientras que el “Bebé” le aportó equilibrio al equipo y a Marcelo Ortiz en el 2-0.
Las calificaciones fueron las siguientes:
Matías Mansilla (4)
El arquero tuvo pocas intervenciones, ya que el conjunto mendocino llegó muy poco con peligro. Sobre el final del partido, fue responsable del gol del descuento, ya que se le escapó la pelota.
Damián Martínez (5)
El marcador de punta derecho falló en la marca y casi no aportó en ataque, por lo que el equipo sintió esa ausencia. Perdió casi todos los mano a mano que tuvo con el juvenil Santino Andino.
Marcelo Ortiz (7)
El correntino recuperó su mejor nivel y fue la figura del conjunto de 25 de Mayo y Chile. El marcador central ganó por arriba y por abajo. Estuvo sólido en el fondo y además fue el autor del segundo tanto.
Gianluca Ferrari (5)
El defensor rosarino reemplazó al paraguayo Clever Ferreira y se mostró seguro en el juego aéreo, aunque se complicó cada vez que lo atacaron con pelota dominada. Perdió varios duelos.
Miguel Brizuela (6)
El bonaerense se mostró firme en la marca. Su labor fue de menor a mayor, ya que arrancó con algunas dudas, pero con el correr del tiempo fue mostrando solidez, especialmente en el juego aéreo.
Renzo Tesuri (6)
El volante entrerriano volvió a jugar de local después de nueve meses y nuevamente mostró su acostumbrada cuota de sacrificio. Presionó y contagió energía al resto de sus compañeros.
Adrián Sánchez (6)
Esta vez el volante tuvo Poca influencia ofensiva. No aportó mucho en el juego, pero si se mostró muy activo en la recuperación de la pelota. Fue muy solidario y cortó cualquier circuito de juego de los mendocinos.
Guillermo Acosta (7)
El experimentado volante volvió a jugar desde el arranque y aportó toda su experiencia. Le dio equilibrio a la mitad de la cancha. Ayudó en la marca y asistió a Ortiz en el segundo tanto del “Decano”.
Nicolás Laméndola (7)
El “Chueco” se mostró movedizo en el sector izquierdo del ataque. Gracias a su desborde llegó el primer gol de Atlético, que terminó siendo en contra.
Ramiro Ruiz Rodríguez (6)
Corrió en forma incanzable mientras estuvo en el campo de juego. Participó del primer tanto y desequilibró por su banda. Le faltó claridad en los últimos metros.
Leandro Díaz (4)
El “Loco” corrió mucho, desgastó a los centrales, pero estuvo impreciso con la pelota y se mostró fuera de ritmo. Podría haber jugado su último partido en el Monumental José Fierro.
Carlos Auzqui (-)
El experimentado volanee ingresó en lugar de Tesuri para “clausurar” el sector derecho y cumplió con el objetivo. También trató de aportar en el ataque.
Lautaro Godoy (-)
Desde que ingresó intentó ser el dueño de la pelota y comandó varios ataques del “Decano”. Le dio oxígeno al equipo al juntarse con los volantes. El reemplazante de Laméndola tuvo un buen desempeño.
Carlos Abeldaño (-)
El “Ogro” ingresó en los últimos 13 minutos en reemplazo de Ruiz Rodríguez. El juvenil delantero ayudó a recuperar la pelota y le metió presión a la defensa mendocina. Se asoció bien con Leandro Díaz.
Luciano Vallejo (-)
El capitán del equipo de la Reserva tuvo su debut oficial en Primera división. El marcador central de 21 años ingresó faltando dos minutos para el final en reemplazo del “Bebe” Acosta. Prácticamente no tuvo participación en el juego.