Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Marcelo Ortiz mostró seguridad en la última línea de Atlético Tucumán y fue la gran figura en el triunfo frente a Godoy Cruz, que le permitió al equipo celeste y blanco asegurarse la permanencia en Primera división. El correntino, que tiene contrato hasta fin de año con el conjunto de 25 de Mayo y Chile, aportó en la marca y fue el autor del segundo gol.