Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

De esa manera, Atlético cumplió con los papeles. No brilló, pero con sus referentes en cancha se mantuvo sólido y pegó en los momentos justos. Ahora puede festejar, aunque no hay demasiado tiempo para descansar: el triunfo lo volvió a meter en la pelea por los playoffs, a tan solo un punto de Sarmiento y San Martín de San Juan (que no clasificará en caso de perder la categoría) y a dos de Talleres. De conseguir un triunfo en “La Fortaleza” frente a Lanús, el “Decano” podría recibir otra alegría y seguir avanzando en la Liga Profesional. Por ahora, ya consiguió el objetivo principal, que es mantenerse en Primera división.