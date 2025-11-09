Emoción y respeto mutuo en la final del WTA 125 de Tucumán

El cierre del WTA 125 de Tucumán tuvo todos los condimentos de una gran final: intensidad, emociones y un público entregado. Oleksandra Oliynykova, la campeona, se quedó con la victoria ante la egipcia Mayar Sherif, en una tarde que quedará grabada en la memoria de los fanáticos.
Tras el triunfo, la ucraniana reconoció el desafío que implicó enfrentar a su rival. “No es cómodo jugar contra una jugadora que usa ese tipo de golpes fuertes porque no estás practicando contra ese tipo de jugadora. La mayoría juega más recientemente”, explicó. Y agregó, entre risas y admiración. “Pensaba... ‘¡Qué buena combinación, qué buena unidad con todas las rotaciones del espacio!’. Me emocionaba jugar contra ella, ya que su estilo lo he estado observando durante muchos años”.
Sherif, por su parte, se mostró autocrítica pero agradecida. “Estoy muy cansada por la enfermedad. Llevo tres días durmiendo mal por la tos y por la congestión; pero eso no es una excusa. Ella jugó mejor y merece haber ganado este partido y el título”, reconoció.
La egipcia valoró su rendimiento y la experiencia vivida en Tucumán. “Llegar a una final no es nada fácil. Hoy no gané, pero hice lo que tenía que hacer y di lo máximo. Intentaré mejorar para el próximo torneo”, dijo. Antes de despedirse, dejó un deseo compartido por todos. “Espero que este torneo se vuelva a hacer en Tucumán. Es buena la organización y muy buena gente. Si puedo jugarlo el año que viene, voy a estar aquí”, cerró.