Emoción y respeto mutuo en la final del WTA 125 de Tucumán

Tras el triunfo, la ucraniana reconoció el desafío que implicó enfrentar a su rival. “No es cómodo jugar contra una jugadora que usa ese tipo de golpes fuertes porque no estás practicando contra ese tipo de jugadora. La mayoría juega más recientemente”, explicó. Y agregó, entre risas y admiración. “Pensaba... ‘¡Qué buena combinación, qué buena unidad con todas las rotaciones del espacio!’. Me emocionaba jugar contra ella, ya que su estilo lo he estado observando durante muchos años”.