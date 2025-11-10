El Gobierno nacional acelera reuniones para blindar las reformas

Este lunes, la Casa Rosada será escenario de encuentros clave, con el Jefe de gabinete, Manuel Adorni , y el designado ministro del Interior recibiendo a Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. La cita forma parte de una ronda preliminar de conversaciones que el Ejecutivo activó días atrás.