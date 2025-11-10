El Gobierno nacional acelera reuniones para blindar las reformas

El Gobierno nacional acelera sus contactos con los gobernadores en una estrategia de diálogo bilateral que busca asegurar los apoyos políticos necesarios para impulsar la ambiciosa agenda de reformas de segunda generación del presidente Javier Milei. Esta iniciativa cobra especial relevancia con la inminente jura de Diego Santilli como ministro del Interior .
Este lunes, la Casa Rosada será escenario de encuentros clave, con el Jefe de gabinete, Manuel Adorni , y el designado ministro del Interior recibiendo a Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. La cita forma parte de una ronda preliminar de conversaciones que el Ejecutivo activó días atrás.
El principal objetivo de esta mesa de negociación es sumar respaldo a las reformas estructurales que el Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso Nacional durante el período de sesiones extraordinarias , convocadas entre el 10 y el 31 de diciembre.
La estrategia actual del Gobierno consiste en cerrar negociaciones bilaterales antes de avanzar hacia una cumbre ampliada que incluya a la totalidad de los 20 mandatarios provinciales. Esta foto de cohesión federal se postergará hasta después de que concluya la etapa de reuniones a puertas cerradas .
La lógica de estas negociaciones individuales responde a una premisa clara: destrabar reclamos puntuales de cada jurisdicción. El Gobierno entiende que debe atender estas demandas para garantizar un piso de respaldo tanto para el Presupuesto 2026 como para el paquete de reformas laborales, tributaria y penal.
Ya el viernes pasado, Adorni y Santilli se reunieron con Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Ambos gobernadores se llevaron la promesa de que los acuerdos firmados con los ministros salientes serán respetados, un punto de tranquilidad para las provincias.
Demandas
No obstante, los mandatarios provinciales también plantearon sus propias demandas, siendo una de las principales la necesidad de recibir las nuevas reformas por escrito para poder comenzar un análisis técnico antes de su debate legislativo.
El miércoles está prevista la visita de Gustavo Sáenz (Salta), cuya relación con la administración libertaria ha tenido altibajos en el último año, marcando la pausa de la diversidad política que el Gobierno debe gestionar.
En los próximos días, se espera que otros mandatarios provinciales asistan a la Casa Rosada, incluyendo figuras como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes).
El horizonte del Gobierno es claro: llegar a diciembre con un mapa acordado de prioridades fiscales y una imagen de amplio respaldo político que refuerce el mensaje de estabilidad institucional antes del inminente debate legislativo.