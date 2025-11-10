Secciones
La CGT no descarta medidas de fuerza por la reforma laboral
Hace 2 Hs

Uno de los nuevos líderes del triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT), el gremialista camionero Octavio Argüello, que responde a Hugo Moyano, adelantó que saldrán a la calle e irán a Justicia en el caso de que el Ejecutivo avance con el proyecto sin consensuarlo con los gremios.

Argüello planteó en declaraciones a Mercuriali 630, por Radio Rivadavia: “Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es una reforma ni una modernización. Esto es una flexibilización laboral. Una cosa es modernizar, que quizás sí hay que hablar porque cambió el mundo laboral, con los nuevos sistemas, con la tecnología, la robótica. Pero eso no significa que nos quieran quitar los derechos y llevarnos a la esclavitud”.

El dirigente atribuyó el impulso reformista no solo al Ejecutivo, sino a “la Embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario”, a los que acusó de promover un modelo con “trabajadores totalmente indefensos” para atraer inversiones de baja calidad. “Si vienen inversiones para generar bienestar, bienvenido. Pero si vienen para convertirnos en un país de cuarta, no tiene sentido”, remarcó.

Las PyME

También rechazó el argumento de que las indemnizaciones ahogan a las PyME. “Lo que mata a las pequeñas y medianas empresas son los impuestos, no los derechos laborales. Un trabajador con diez años de antigüedad no quiebra a nadie”.

El triunvirato de la CGT advirtió sobre posibles medidas para el caso que el Gobierno, eventualmente, intente avanzar con la reforma laboral sin consenso con los sindicatos. “Lo hicimos cuando quisieron poner el DNU 70/23, cuando quisieron limitar el derecho a huelga. Este Gobierno intenta y quiere avanzar sobre los derechos de los trabajadores, anteriormente fuimos a hablar con los legisladores, también fuimos a la Justicia cuando tuvimos que ir a la Justicia y cuando tuvimos que estar en la calle, estuvimos en la calle”, sentenció.

