La CGT no descarta medidas de fuerza por la reforma laboral

El triunvirato de la CGT advirtió sobre posibles medidas para el caso que el Gobierno, eventualmente, intente avanzar con la reforma laboral sin consenso con los sindicatos. “Lo hicimos cuando quisieron poner el DNU 70/23, cuando quisieron limitar el derecho a huelga. Este Gobierno intenta y quiere avanzar sobre los derechos de los trabajadores, anteriormente fuimos a hablar con los legisladores, también fuimos a la Justicia cuando tuvimos que ir a la Justicia y cuando tuvimos que estar en la calle, estuvimos en la calle”, sentenció.