La CGT renovó su conducción: ¿quiénes son los nuevos miembros que conforman el triunvirato?

Hijo de un camionero y una empleada doméstica, Sola se diferenció por su formación académica y perfil técnico, en contraste con otros líderes de estilo más confrontativo. Ya al frente de su gremio, que cuenta con unos 20.000 afiliados, amplió su red interna y consolidó alianzas con los sectores de “los Gordos” y los “independientes”.