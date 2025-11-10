Reunión Celac-Unión Europea: ausencias y reproches en una cumbre teñida de desconfianza

“Compartimos los mismos valores, creemos en el Estado de derecho y la democracia”, dijo Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, a su llegada a la cuarta cumbre entre los 27 países miembros de la UE y los 33 de la Celac. “Solo se puede recurrir a la fuerza por dos motivos: en defensa propia o en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU”, agregó sobre los ataques de Estados Unidos en el mar.