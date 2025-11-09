¿Por qué el triunfo de Aldosivi complicó aún más a Atlético Tucumán?

Gracias a un penal que convirtió Federico Gino en el minuto 99, Aldosivi venció 1 a 0 a Banfield en el Sur del Gran Buenos Aires y sigue con vida en la pelea por quedarse en Primera División. El “Tiburón” dejó el último lugar de las tablas de promedios y Anual, y ahora apunta a salvarse en la última fecha, cuando reciba a San Martín de San Juan en el estadio “José María Minella”.
Pero el resultado no pasó inadvertido en Tucumán: Atlético quedó obligado a ganarle esta noche a Godoy Cruz en el Monumental para asegurar su permanencia. Si el equipo de Hugo Colace suma de a tres, se quedará en Primera sin depender de nadie. Si no lo hace, deberá especular con los resultados de la jornada final del Clausura.
El panorama es simple, aunque la tensión es máxima.
- Si Atlético gana, llegará a 34 puntos y garantizará su continuidad en la Liga Profesional.
- Si empata, necesitará al menos un punto más ante Lanús, como visitante, el próximo fin de semana.
- Si pierde, quedará obligado a ganarle al “Granate” .
El problema es que, tras el triunfo de Aldosivi, las combinaciones ya no son tan favorables. Si el “Decano” no logra vencer hoy y el “Tiburón” gana la próxima fecha ante San Martín de San Juan, el equipo tucumano podría quedar comprometido incluso con la posibilidad del descenso directo por la tabla Anual.
En este cierre de torneo, Atlético depende de sí mismo, pero ya no tiene margen para el error. El mensaje interno es claro: no se negocia más. La victoria es la única salida.
El partido ante Godoy Cruz es una final. Y si la gana, el sufrimiento (al menos este capítulo) tendrá final feliz.