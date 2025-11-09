¿Por qué el triunfo de Aldosivi complicó aún más a Atlético Tucumán?

Gracias a un penal que convirtió Federico Gino en el minuto 99, Aldosivi venció 1 a 0 a Banfield en el Sur del Gran Buenos Aires y sigue con vida en la pelea por quedarse en Primera División. El “Tiburón” dejó el último lugar de las tablas de promedios y Anual, y ahora apunta a salvarse en la última fecha, cuando reciba a San Martín de San Juan en el estadio “José María Minella”.