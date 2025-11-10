Tradición, música y fiesta en el interior

El interior de Tucumán fue escenario de un fin de semana inolvidable, donde la identidad, la historia y la música popular se unieron en dos grandes celebraciones: la Fiesta Nacional del Sulky, en Simoca, y la Fiesta de la Ciudad, en Concepción. Ambas convocaron a multitudes y a figuras destacadas del folclore y la música nacional, reafirmando el pulso cultural del sur tucumano.
Simoca, capital del sulky y del alma gaucha
Una vez al año, Simoca se viste de fiesta para rendir homenaje al sulky, ese vehículo sencillo pero cargado de simbolismo que ha sido compañero de trabajo, de viaje y de historias para generaciones enteras del noroeste argentino. El Festival Nacional del Sulky volvió a congregar tradición, cultura, folclore y comunidad en una celebración que conecta pasado y presente.
El escenario mayor reunió en la noche de cierre a Destino San Javier, Desakta2, Las Voces de Orán, Amboé, Las 4 Cuerdas, Julio Palacios, DJ Chuky, Emiliano Villagra, Gustavo Groso y Luciano Calderón, junto a agrupaciones locales y academias de danza folclórica.
Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Roberto Ternán, figura entrañable del folclore del NOA, recordado con aplausos y emoción por el público.
La postal del fin de semana reflejó el espíritu simoqueño con comidas típicas y artistas locales que le pusieron voz y ritmo a una celebración que cada año reafirma el alma popular del interior.
Concepción celebró sus 125 años
A unos kilómetros de allí, la ciudad de Concepción también fue epicentro de la alegría. En el marco de los 125 años de su municipalización, los vecinos colmaron los espacios públicos para disfrutar de una cartelera de lujo con Soledad, Bersuit Vergarabat, Sergio Galleguillo y Los Bonys, entre otros artistas. El festejo recordó el 31 de octubre de 1900, fecha que dio origen institucional a la ciudad. El escenario también recibió a Trío Concepción, Los del Barrio, Va con Vos, Roma Show, Fabricio Rodríguez “El Ángel del Violín” y Virginia Sola, en una velada que combinó emoción y orgullo local.