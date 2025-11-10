Tradición, música y fiesta en el interior

Concepción celebró sus 125 años

A unos kilómetros de allí, la ciudad de Concepción también fue epicentro de la alegría. En el marco de los 125 años de su municipalización, los vecinos colmaron los espacios públicos para disfrutar de una cartelera de lujo con Soledad, Bersuit Vergarabat, Sergio Galleguillo y Los Bonys, entre otros artistas. El festejo recordó el 31 de octubre de 1900, fecha que dio origen institucional a la ciudad. El escenario también recibió a Trío Concepción, Los del Barrio, Va con Vos, Roma Show, Fabricio Rodríguez “El Ángel del Violín” y Virginia Sola, en una velada que combinó emoción y orgullo local.