Secciones
EspectáculosGuía para salir

Simoca despide su gran Festival Nacional del Sulky

Desakta2, Las Voces de Orán, Amboé y artistas locales animan la última jornada de la fiesta que celebra la identidad del sur de la provincia.

ORGULLO CRIOLLO. El festival y el desfile reunieron a familias y visitantes en una nueva edición musical. ORGULLO CRIOLLO. El festival y el desfile reunieron a familias y visitantes en una nueva edición musical.
Hace 4 Hs

El Festival Nacional del Sulky cierra esta noche su 53ª edición en el predio del Club Unión Simoca, con una cartelera que promete una despedida a puro folclore y celebración. La cita comienza a las 21 y marca el final de tres jornadas en las que la ciudad se convirtió en el epicentro de la tradición tucumana. La entrada general tiene un valor de $15.000.

Este evento es mucho más que una reunión musical: representa el homenaje más emblemático a la vida rural del norte argentino. Nació del reconocimiento al sulky como símbolo identitario de la comunidad y exalta el vínculo entre el trabajo en el campo, la música popular y las costumbres de la región. En cada edición, Simoca revive su historia y lo hace con un entusiasmo que atraviesa generaciones.

La ciudad adoptó la figura del medio de transporte como estandarte cultural y obtuvo el reconocimiento nacional como “Capital del Sulky”.

Un cierre a lo grande

El escenario mayor reunirá esta noche a Destino San Javier, Desakta2, Las Voces de Orán, Amboé, Las 4 Cuerdas, Julio Palacios, DJ Chuky, Emiliano Villagra, Gustavo Groso y Luciano Calderón. También se presentarán agrupaciones locales y academias de danza folclórica como Renacer de Mi Tierra, Bagual y El Turay, además de Alpachiri Folk y Salamanqueros. Uno de los momentos más emotivos será el homenaje a Roberto Ternán, figura querida del folclore del NOA.

Las noches anteriores ofrecieron una muestra del espíritu del festival, comidas típicas y una participación masiva de familias y personas de toda la provincia que llegaron para disfrutar del folclore en su expresión más auténtica.

El alma del festival

El desfile de sulkys y de agrupaciones gauchas volverá a ser uno de los atractivos centrales, con carruajes engalanados que recorren la ciudad evocando la postal más clásica del campo tucumano. La fiesta, reconocida oficialmente como Festival Nacional del Sulky, es un punto de encuentro que combina música, gastronomía criolla, danzas tradicionales y un fuerte sentido de pertenencia.

Temas Simoca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El regreso de AC/DC a Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?
1

El regreso de AC/DC a Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo de 2025
2

¿Quién es Jonathan Bailey?: "el hombre más sexy del mundo" de 2025

El cometa 3I/ATLAS y la misteriosa predicción que hizo un gran científico antes de morir
3

El cometa 3I/ATLAS y la misteriosa predicción que hizo un gran científico antes de morir

Cómo reducir el estrés: cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta
4

Cómo reducir el estrés: cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta

Levantarse con el pie izquierdo: ¿mala suerte o solo una superstición?
5

Levantarse con el pie izquierdo: ¿mala suerte o solo una superstición?

Cómo crear contactos de emergencia en tu celular Android paso a paso
6

Cómo crear contactos de emergencia en tu celular Android paso a paso

Más Noticias
Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Después del paro, Chahla exigió a las empresas de transporte cumplir los compromisos asumidos

Después del paro, Chahla exigió a las empresas de transporte cumplir los compromisos asumidos

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Las 11 muertes del peronismo

Las 11 muertes del peronismo

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Dua Lipa deslumbró en River y emocionó con un clásico de Soda Stereo

Dua Lipa deslumbró en River y emocionó con un clásico de Soda Stereo

Comentarios