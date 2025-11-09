Simoca despide su gran Festival Nacional del Sulky

El Festival Nacional del Sulky cierra esta noche su 53ª edición en el predio del Club Unión Simoca, con una cartelera que promete una despedida a puro folclore y celebración. La cita comienza a las 21 y marca el final de tres jornadas en las que la ciudad se convirtió en el epicentro de la tradición tucumana. La entrada general tiene un valor de $15.000.
Este evento es mucho más que una reunión musical: representa el homenaje más emblemático a la vida rural del norte argentino. Nació del reconocimiento al sulky como símbolo identitario de la comunidad y exalta el vínculo entre el trabajo en el campo, la música popular y las costumbres de la región. En cada edición, Simoca revive su historia y lo hace con un entusiasmo que atraviesa generaciones.
La ciudad adoptó la figura del medio de transporte como estandarte cultural y obtuvo el reconocimiento nacional como “Capital del Sulky”.
Un cierre a lo grande
El escenario mayor reunirá esta noche a Destino San Javier, Desakta2, Las Voces de Orán, Amboé, Las 4 Cuerdas, Julio Palacios, DJ Chuky, Emiliano Villagra, Gustavo Groso y Luciano Calderón. También se presentarán agrupaciones locales y academias de danza folclórica como Renacer de Mi Tierra, Bagual y El Turay, además de Alpachiri Folk y Salamanqueros. Uno de los momentos más emotivos será el homenaje a Roberto Ternán, figura querida del folclore del NOA.
Las noches anteriores ofrecieron una muestra del espíritu del festival, comidas típicas y una participación masiva de familias y personas de toda la provincia que llegaron para disfrutar del folclore en su expresión más auténtica.
El alma del festival
El desfile de sulkys y de agrupaciones gauchas volverá a ser uno de los atractivos centrales, con carruajes engalanados que recorren la ciudad evocando la postal más clásica del campo tucumano. La fiesta, reconocida oficialmente como Festival Nacional del Sulky, es un punto de encuentro que combina música, gastronomía criolla, danzas tradicionales y un fuerte sentido de pertenencia.