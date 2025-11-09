El helicóptero sanitario de la provincia trasladó a un paciente de alta montaña

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán, encabezado por el doctor Luis Medina Ruiz, informó que este sábado se realizó un traslado sanitario de emergencia desde la localidad de Mala Mala, en la zona de alta montaña, para asistir a un niño de 5 años que presentaba un cuadro de abdomen agudo, fiebre, náuseas y dolor abdominal.

El pedido fue recibido por el Área Operativa Alta Montaña, que solicitó el traslado aéreo ante la complejidad del cuadro y la necesidad de atención inmediata en un centro de mayor complejidad.

La doctora Patricia Villagra, médica aeroevacuadora, informó al ministro Luis Medina Ruiz, quien junto al gobernador Osvaldo Jaldo dispusieron de inmediato el operativo sanitario. La coordinación estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Aeronáutica, conducida por el comandante Efraín Leccese, con el piloto comandante Rafael Cornejo al mando del helicóptero provincial.

“Se explicó a los padres la necesidad de realizar el traslado para que el niño pueda ser evaluado en el Hospital de Niños y descartar una patología quirúrgica”, indicó la doctora Villagra.

El operativo contó además con la participación de los enfermeros Gabriel Bravo y Florencia Blac Sleiman, quienes acompañaron al paciente durante el vuelo.

Tras aterrizar en la base del 107, el pequeño fue derivado en una ambulancia Eco hacia el Hospital de Niños de Tucumán, donde ingresó con parámetros clínicos estables luego del tratamiento inicial aplicado durante el traslado