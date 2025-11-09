Otra vez silencio: Marcelo Gallardo se fue sin hablar tras la derrota ante Boca en el Superclásico

Los periodistas aguardaban su palabra. Los micrófonos lo esperaron a la salida del vestuario, pero “Muñeco” prefirió retirarse en silencio. No es la primera vez que lo hace. Ya había tomado la misma decisión tras la derrota ante Gimnasia en el Monumental, cuando tampoco brindó declaraciones. En aquel momento, unos días después, rompió el silencio para confirmar su renovación como técnico de River hasta diciembre de 2026, de la mano del nuevo presidente, Stefano Di Carlo.