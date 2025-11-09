Secciones
DeportesFútbol

Otra vez silencio: Marcelo Gallardo se fue sin hablar tras la derrota ante Boca en el Superclásico

El entrenador de River evitó los micrófonos tras el 2-0 en la Bombonera y profundizó el clima de incertidumbre en Núñez. El equipo sigue sin reacción y comprometido en la pelea por un lugar en la Libertadores.

SILENCIO Y PREOCUPACIÓN. Marcelo Gallardo volvió a irse sin hablar tras la derrota ante Boca y profundizó el clima de incertidumbre en River. SILENCIO Y PREOCUPACIÓN. Marcelo Gallardo volvió a irse sin hablar tras la derrota ante Boca y profundizó el clima de incertidumbre en River. AFP
Hace 1 Hs

Marcelo Gallardo volvió a elegir el silencio. Después de la derrota de River frente a Boca por 2-0 en la Bombonera, el entrenador decidió suspender la conferencia de prensa y tampoco habló en la zona mixta. La imagen de su salida sin declaraciones fue una síntesis del momento que atraviesa el “Millonario”: un equipo sin respuestas, un técnico sin palabras y una incertidumbre que no deja de crecer.

El clásico fue otro golpe. River volvió a mostrar un rendimiento deslucido, sin ideas ni reacción. Una distracción defensiva lo dejó en desventaja sobre el final del primer tiempo y, apenas iniciado el complemento, el segundo gol de Boca sentenció el marcador. El conjunto de Gallardo no logró reaccionar y completó una de sus actuaciones más flojas del año, complicando además su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Los periodistas aguardaban su palabra. Los micrófonos lo esperaron a la salida del vestuario, pero “Muñeco” prefirió retirarse en silencio. No es la primera vez que lo hace. Ya había tomado la misma decisión tras la derrota ante Gimnasia en el Monumental, cuando tampoco brindó declaraciones. En aquel momento, unos días después, rompió el silencio para confirmar su renovación como técnico de River hasta diciembre de 2026, de la mano del nuevo presidente, Stefano Di Carlo.

El anuncio había sido presentado como un gesto de estabilidad, un punto de partida para encarar el tramo final del año con algo de aire. Pero la caída en la Bombonera volvió a exponer las grietas de un River que no encuentra el rumbo y que depende de una combinación de resultados para no quedarse fuera del torneo continental.

En su última conferencia (la del miércoles previo al Superclásico) Gallardo había dicho: “Yo soy un chico de la casa, un pibe de River. No voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que pensaba eso no me conoce ni sabe lo que quiero a este club”. Palabras que hoy suenan lejanas, perdidas entre la frustración y el desconcierto de un equipo que no logra levantar.

El silencio del entrenador, más que una postura, parece un reflejo de un ciclo que atraviesa su punto más bajo desde su regreso. En Núñez, nadie sabe si las respuestas llegarán con los resultados o si el silencio empezará a decirlo todo.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsMarcelo GallardoSuperclásicoLiga Profesional de FútbolTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995
1

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle
2

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina
3

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente
4

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Si no hay ómnibus, buenos son los globos
5

Si no hay ómnibus, buenos son los globos

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”
6

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Más Noticias
Escándalo en Interlagos: Hamilton rozó a Colapinto, fue penalizado y su carrera terminó antes de tiempo

Escándalo en Interlagos: Hamilton rozó a Colapinto, fue penalizado y su carrera terminó antes de tiempo

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Atlético Tucumán busca un triunfo para asegurar su permanencia en Primera

Atlético Tucumán busca un triunfo para asegurar su permanencia en Primera

“La Inimitable” y un banderazo en apoyo al plantel de Atlético Tucumán, antes de un duelo crucial

“La Inimitable” y un banderazo en apoyo al plantel de Atlético Tucumán, antes de un duelo crucial

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Comentarios