Secciones
DeportesFútbol

River y su última chance: ¿qué resultados necesita para llegar a la Copa Libertadores 2026?

El equipo de Marcelo Gallardo quedó en una posición delicada tras la caída en la Bombonera. Para mantenerse con vida en el Clausura y alcanzar un lugar en el torneo continental, deberá ganar y esperar varios resultados ajenos.

CRISIS Y DUDAS EN NÚÑEZ. River volvió a perder en el Superclásico y quedó al borde de quedar afuera de la próxima Copa Libertadores. CRISIS Y DUDAS EN NÚÑEZ. River volvió a perder en el Superclásico y quedó al borde de quedar afuera de la próxima Copa Libertadores. Getty
Hace 1 Hs

La derrota ante Boca en la Bombonera dejó heridas deportivas y anímicas, y también complicó seriamente el panorama de River pensando en la próxima Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo, que acumula una racha negativa en el Clausura, quedó con 52 puntos en la tabla anual y depende de una combinación casi perfecta para evitar la Copa Sudamericana.

El “Millonario” se encuentra en la cuerda floja. Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, que aún deben disputar sus partidos de la fecha 15, aparecen con 51 unidades y podrían desplazarlo del tercer puesto anual, el último que da acceso (vía repechaje) al máximo torneo continental. Todo indica que River necesitará un cierre de campeonato ideal… y una dosis de suerte.

Si Argentinos y Riestra ganan sus compromisos de esta jornada, River solo tendrá una forma de llegar a la Libertadores: vencer a Vélez en la fecha 16 y esperar que tanto el “Bicho” como el “Malevo” pierdan en sus respectivos partidos ante Estudiantes y Godoy Cruz. Cualquier otro resultado lo dejaría automáticamente en la Sudamericana.

El escenario puede cambiar si alguno de los dos rivales directos empata. En ese caso, River debería ganar y esperar que la diferencia de gol lo favorezca. Actualmente, los de Gallardo tienen +17, mientras que Argentinos posee +18 y Riestra +14. Un margen muy ajustado que convierte cada gol y cada error en una definición matemática.

Si River empata o pierde ante Vélez, no habrá lugar para especulaciones: el destino será la Copa Sudamericana, sin importar lo que ocurra con los demás.

Más allá de los números, el club de Núñez todavía tiene otra vía (más utópica que realista) para clasificarse a la Libertadores: ganar el Torneo Clausura. Sin embargo, su presente futbolístico y los resultados recientes hacen que esa posibilidad parezca más un deseo que una opción concreta.

Por ahora, River está obligado a reaccionar. La derrota ante Boca lo dejó dependiendo de terceros para no quedarse afuera del torneo que lo vio brillar durante años. Y aunque los cálculos sigan vivos, la sensación en Núñez es clara. El margen se achicó, y el tiempo también.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsCopa SudamericanaMarcelo GallardoSuperclásicoMarcos AcuñaCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995
1

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle
2

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina
3

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente
4

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Si no hay ómnibus, buenos son los globos
5

Si no hay ómnibus, buenos son los globos

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”
6

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Más Noticias
¡Lamentable final en Aguilares! Violencia, caos y partido suspendido entre Jorge Newbery y Sportivo Guzmán

¡Lamentable final en Aguilares! Violencia, caos y partido suspendido entre Jorge Newbery y Sportivo Guzmán

Escándalo en Interlagos: Hamilton rozó a Colapinto, fue penalizado y su carrera terminó antes de tiempo

Escándalo en Interlagos: Hamilton rozó a Colapinto, fue penalizado y su carrera terminó antes de tiempo

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Atlético Tucumán busca un triunfo para asegurar su permanencia en Primera

Atlético Tucumán busca un triunfo para asegurar su permanencia en Primera

“La Inimitable” y un banderazo en apoyo al plantel de Atlético Tucumán, antes de un duelo crucial

“La Inimitable” y un banderazo en apoyo al plantel de Atlético Tucumán, antes de un duelo crucial

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Comentarios