River y su última chance: ¿qué resultados necesita para llegar a la Copa Libertadores 2026?

La derrota ante Boca en la Bombonera dejó heridas deportivas y anímicas, y también complicó seriamente el panorama de River pensando en la próxima Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo, que acumula una racha negativa en el Clausura, quedó con 52 puntos en la tabla anual y depende de una combinación casi perfecta para evitar la Copa Sudamericana.