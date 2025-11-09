Ateneo Alderetes goleó 4 a 0 a Central Norte y quedó a tiro de la punta en su zona en el Regional Federal Amateur

Ateneo Parroquial Alderetes volvió a demostrar fortaleza jugando en casa en el Regional Federal Amateur. El equipo dirigido por Leandro Fligman goleó 4 a 0 a Central Norte, actual líder de la zona, en el estadio “Jacinto Locra”.
El local abrió el marcador en la primera parte. Santiago Ledesma apareció en el área para capitalizar una acción que nació por la derecha, con participación de Santiago Vizcarra y Exequiel Narese.
En el complemento llegaron los tres goles que liquidaron el duelo. Primero, Nicolás Roldán Gerez (recién ingresado) desbordó por el sector derecho y envió un centro exacto para que Jorge Mauricio Miranda, entrando por el segundo palo, empujara el 2-0. Minutos después, el propio Miranda volvió a convertir, esta vez aprovechando un rebote tras una pelota que el arquero Franco Pizzicannella no pudo controlar. Y en tiempo adicional, Roldán Gerez cerró la goleada.
Con este resultado, Ateneo llegó a 6 puntos, mientras que Central Norte se quedó con 7. Resta definirse oficialmente qué sucederá con el partido entre Jorge Newbery y Sportivo Guzmán (todo indica que se le adjudicaría la victoria al “Juliano”). Si eso se confirma, Central Norte y Sportivo quedarían con 7 unidades, Ateneo con 6 y Newbery con 3.
La próxima fecha también será decisiva: Sportivo Guzmán vs. Ateneo y Central Norte vs. Newbery.