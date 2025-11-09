Secciones
Ateneo Alderetes goleó 4 a 0 a Central Norte y quedó a tiro de la punta en su zona en el Regional Federal Amateur

El "Expreso del Este" se hizo fuerte en el “Jacinto Locra” y barrió al líder con autoridad. Miranda anotó por duplicado y Roldán Gerez cerró la goleada. La próxima fecha puede definir todo.

LUCHA. Santiago Vizcarra, de Ateneo, intenta frenar un avance de Tomás Pérez, de Central Norte.
Hace 1 Hs

Ateneo Parroquial Alderetes volvió a demostrar fortaleza jugando en casa en el Regional Federal Amateur. El equipo dirigido por Leandro Fligman goleó 4 a 0 a Central Norte, actual líder de la zona, en el estadio “Jacinto Locra”.

El local abrió el marcador en la primera parte. Santiago Ledesma apareció en el área para capitalizar una acción que nació por la derecha, con participación de Santiago Vizcarra y Exequiel Narese.

En el complemento llegaron los tres goles que liquidaron el duelo. Primero, Nicolás Roldán Gerez (recién ingresado) desbordó por el sector derecho y envió un centro exacto para que Jorge Mauricio Miranda, entrando por el segundo palo, empujara el 2-0. Minutos después, el propio Miranda volvió a convertir, esta vez aprovechando un rebote tras una pelota que el arquero Franco Pizzicannella no pudo controlar. Y en tiempo adicional, Roldán Gerez cerró la goleada.

Con este resultado, Ateneo llegó a 6 puntos, mientras que Central Norte se quedó con 7. Resta definirse oficialmente qué sucederá con el partido entre Jorge Newbery y Sportivo Guzmán (todo indica que se le adjudicaría la victoria al “Juliano”). Si eso se confirma, Central Norte y Sportivo quedarían con 7 unidades, Ateneo con 6 y Newbery con 3.

La próxima fecha también será decisiva: Sportivo Guzmán vs. Ateneo y Central Norte vs. Newbery.

