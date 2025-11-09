Ateneo Alderetes goleó 4 a 0 a Central Norte y quedó a tiro de la punta en su zona en el Regional Federal Amateur

En el complemento llegaron los tres goles que liquidaron el duelo. Primero, Nicolás Roldán Gerez (recién ingresado) desbordó por el sector derecho y envió un centro exacto para que Jorge Mauricio Miranda, entrando por el segundo palo, empujara el 2-0. Minutos después, el propio Miranda volvió a convertir, esta vez aprovechando un rebote tras una pelota que el arquero Franco Pizzicannella no pudo controlar. Y en tiempo adicional, Roldán Gerez cerró la goleada.