¿Hace cuánto Boca no celebraba un triunfo por el Superclásico ante River en la Bombonera?

Aquel 11 de septiembre, el equipo de Hugo Ibarra se impuso 1-0 por la Liga Profesional con un cabezazo de Darío Benedetto, tras un córner ejecutado por Juan Ramírez. Aquella vez, el conjunto de Marcelo Gallardo había tenido la pelota, pero Boca fue más efectivo y supo aprovechar su oportunidad. Desde entonces, pasaron tres años, un mes y 27 días sin festejos en casa ante el máximo rival.