¿Hace cuánto Boca no celebraba un triunfo por el Superclásico ante River en la Bombonera?

El equipo de Claudio Úbeda rompió una racha de más de tres años sin imponerse ante su clásico rival en casa. La última victoria había sido en 2022, con un gol de Darío Benedetto.

VOLVIÓ A FESTEJAR EN CASA. Boca venció a River en la Bombonera y cortó una racha de más de tres años sin triunfos ante su eterno rival como local. VOLVIÓ A FESTEJAR EN CASA. Boca venció a River en la Bombonera y cortó una racha de más de tres años sin triunfos ante su eterno rival como local. EFE
Hace 1 Hs

Pasaron 1.155 días para que la Bombonera volviera a vivir un triunfo de Boca ante River. El Superclásico del Torneo Clausura 2025 significó la recuperación de una sensación que el público “xeneize” no experimentaba desde septiembre de 2022.

Aquel 11 de septiembre, el equipo de Hugo Ibarra se impuso 1-0 por la Liga Profesional con un cabezazo de Darío Benedetto, tras un córner ejecutado por Juan Ramírez. Aquella vez, el conjunto de Marcelo Gallardo había tenido la pelota, pero Boca fue más efectivo y supo aprovechar su oportunidad. Desde entonces, pasaron tres años, un mes y 27 días sin festejos en casa ante el máximo rival.

El último antecedente en la Bombonera antes del duelo de este domingo había sido el 21 de septiembre de 2024, cuando River se llevó la victoria 1-0 con gol de Manuel Lanzini. Desde entonces, la cancha de Boca había sido escenario de frustraciones y empates que alimentaban la deuda pendiente.

La historia cambió este fin de semana. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el equipo de Claudio Úbeda volvió a adueñarse del Superclásico en casa y rompió una racha que parecía interminable. Fue, además, una tarde que reafirmó el momento del “Xeneize” en el Clausura y que selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Más que una estadística, fue un desahogo. Tres años después, la Bombonera volvió a rugir como en los viejos tiempos.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsMarcelo GallardoManuel LanziniSuperclásicoDarío BenedettoLiga Profesional de Fútbol
