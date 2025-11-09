Con goles de Zeballos y Merentiel, Boca le ganó el Superclásico a River en la Bombonera

Final del partido
Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, Boca le ganó a River en la Bombonera. Y, como frutilla del postre, se clasificó a la Copa Libertadores 2026.
No es penal
El árbitro consideró que el contacto lo causó el delantero del "Xeneize" y le sacó amarilla.
Habrá revision del VAR
Aparentemente el delantero "xeneize" se enganchó con las piernas del arquero. Será el árbitro quien tome la decisión final.
Penal para Boca
Lo causó Franco Armani al empujar a Milton Giménez en el area.
32' ST: Otra amarilla más
Esta vez fue para Giuliano Galoppo.
River, desbordado y frustrado
Ya son siete las amarillas en el partido, seis de ellas para River. El equipo de Gallardo luce desconcertado y recurre a las faltas ante un Boca más sólido y confiado.
27' ST: Amarilla para Galarza Fonda
25' ST: Amarilla para Borja
18' ST: Amarilla para Gonzalo Montiel
7' ST: Amonestado Franco Armani
El arquero de River vio la tarjeta amarilla.
1' ST: ¡Gol de Boca!
Lo hizo Miguel Merentiel, con asistencia de "Changuito" Zeballos.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Descanso en La Bombonera
El primer tiempo se fue con ventaja para Boca. El partido perdió todo orden con el correr de los minutos. Lo que había comenzado con un local prolijo y un River impreciso terminó siendo un ida y vuelta desprolijo. En ese caos, el equipo de Úbeda fue más inteligente y aprovechó los espacios para irse al descanso 1-0 gracias al gol de "Changuito" Zeballos.
45'+3: Amonestado Marcos Acuña
El defensor "millonario" vio la tarjeta amarilla en los últimos minutos del primer tiempo.
45'+1: ¡Gol de Boca!
Lo hizo Exequiel Zeballos.
38': Amarilla para Lautaro Di Lollo
El defensor de Boca es el segundo amonestado del partido.
31': Afuera Maximiliano Meza
El volante de River salió lesionado y lo reemplazará Matías Galarza Fonda.
13': Primera amonestación del Superclásico
Martínez Quarta recibe la primera tarjeta amarilla del partido.
Primeros minutos en La Bombonera
El inicio del Superclásico muestra a dos equipos cautelosos. Boca se planta con solidez en el mediocampo y maneja los tiempos, mientras que River intenta acomodarse pero todavía no logra encontrar claridad en el juego.
Salas despejó de cabeza
Tiro de esquina para Boca
¡Comenzó el partido!
El "11" de Boca
!— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 9, 2025
¡Así formará #Boca para recibir a River en la Bombonera!#DaleBoca pic.twitter.com/c3IEFsIxJI
El "11" de River
¡Nuestros 11 para el Superclásico! #VamosRiver pic.twitter.com/qyp3U2lRz6— River Plate (@RiverPlate) November 9, 2025
Las posibles formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.