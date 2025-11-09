Secciones
Con goles de Zeballos y Merentiel, Boca le ganó el Superclásico a River en la Bombonera

FESTEJO XENEIZE. Boca celebró ante su gente un nuevo triunfo en el Superclásico con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. FESTEJO XENEIZE. Boca celebró ante su gente un nuevo triunfo en el Superclásico con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

El equipo de Claudio Úbeda fue superior de principio a fin y se quedó con una victoria clave frente al conjunto de Marcelo Gallardo.

Hace 1 Hs
18:37 hs

Final del partido

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, Boca le ganó a River en la Bombonera. Y, como frutilla del postre, se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

18:23 hs

No es penal

El árbitro consideró que el contacto lo causó el delantero del "Xeneize" y le sacó amarilla.

18:19 hs

Habrá revision del VAR

Aparentemente el delantero "xeneize" se enganchó con las piernas del arquero. Será el árbitro quien tome la decisión final.

18:18 hs

Penal para Boca

Lo causó Franco Armani al empujar a Milton Giménez en el area.

18:17 hs

32' ST: Otra amarilla más

Esta vez fue para Giuliano Galoppo.

18:11 hs

River, desbordado y frustrado

Ya son siete las amarillas en el partido, seis de ellas para River. El equipo de Gallardo luce desconcertado y recurre a las faltas ante un Boca más sólido y confiado.

18:10 hs

27' ST: Amarilla para Galarza Fonda

18:10 hs

25' ST: Amarilla para Borja

18:02 hs

18' ST: Amarilla para Gonzalo Montiel

17:56 hs

7' ST: Amonestado Franco Armani

El arquero de River vio la tarjeta amarilla.

17:45 hs

1' ST: ¡Gol de Boca!

Lo hizo Miguel Merentiel, con asistencia de "Changuito" Zeballos.

17:43 hs

¡Comenzó el segundo tiempo!

17:29 hs

Descanso en La Bombonera

El primer tiempo se fue con ventaja para Boca. El partido perdió todo orden con el correr de los minutos. Lo que había comenzado con un local prolijo y un River impreciso terminó siendo un ida y vuelta desprolijo. En ese caos, el equipo de Úbeda fue más inteligente y aprovechó los espacios para irse al descanso 1-0 gracias al gol de "Changuito" Zeballos.

17:23 hs

45'+3: Amonestado Marcos Acuña

El defensor "millonario" vio la tarjeta amarilla en los últimos minutos del primer tiempo.

17:21 hs

45'+1: ¡Gol de Boca!

Lo hizo Exequiel Zeballos.

17:14 hs

38': Amarilla para Lautaro Di Lollo

El defensor de Boca es el segundo amonestado del partido.

17:08 hs

31': Afuera Maximiliano Meza

El volante de River salió lesionado y lo reemplazará Matías Galarza Fonda.

16:49 hs

13': Primera amonestación del Superclásico

Martínez Quarta recibe la primera tarjeta amarilla del partido.

16:42 hs

Primeros minutos en La Bombonera

El inicio del Superclásico muestra a dos equipos cautelosos. Boca se planta con solidez en el mediocampo y maneja los tiempos, mientras que River intenta acomodarse pero todavía no logra encontrar claridad en el juego.

16:40 hs

Salas despejó de cabeza

16:39 hs

Tiro de esquina para Boca

16:35 hs

¡Comenzó el partido!

16:19 hs

El "11" de Boca

16:18 hs

El "11" de River

15:50 hs

Las posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. 

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Lo que tenés que saber

Boca y River se reencuentran en un contexto tenso, con la obligación de cerrar el año de la mejor manera. El conjunto de Claudio Úbeda llega más tranquilo, al tope de su zona con 23 puntos y con Leandro Paredes como líder futbolístico, aunque mantiene la incógnita sobre Edinson Cavani, que arrastra una molestia muscular. En la vereda opuesta, el equipo de Marcelo Gallardo atraviesa un momento de dudas: apenas ganó uno de sus últimos seis partidos y necesita una reacción inmediata para asegurarse un lugar entre los ocho mejores del Clausura.

El Superclásico también tiene un valor extra: puede marcar el rumbo en la pelea por un cupo directo a la Copa Libertadores 2026. Boca parte con ventaja en la tabla anual (segundo con 56 puntos), mientras que River, tercero con 52, busca evitar el repechaje. Con el historial aún inclinado a favor de los "xeneizes" y un Monumental que todavía resuena por los reclamos de sus hinchas, el duelo en la Bombonera promete la posibilidad de renacer en el momento justo.

