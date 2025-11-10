Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del lunes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se celebra el Día Nacional de la Danza y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, entre otros acontecimientos.

EFEMÉRIDE. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Danza. EFEMÉRIDE. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Danza.
Hace 6 Hs

El 10 de octubre en Argentina se celebra el Día Nacional de la Danza, en conmemoración del accidente aéreo que en 1971 costó la vida a nueve bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón. 

Otra efeméride importante es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, instituido en 2015. 

Además, se recuerda el aniversario de eventos como el nacimiento de Lali Espósito (1991) y la muerte de figuras como Vicente López y Planes (1856), autor del Himno Nacional, y Lucio V. Mansilla (1913). 

Celebraciones y conmemoraciones 

Día Nacional de la Danza: xe conmemora en homenaje a los nueve bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón que murieron en un accidente aéreo en 1971.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: este feriado nacional, originalmente llamado "Día de la Raza", se celebra desde 2015 con el objetivo de promover una visión más inclusiva de la diversidad cultural del país.

Día Mundial de la Salud Mental: se celebra internacionalmente el 10 de octubre, con el objetivo de concienciar sobre los problemas de salud mental y derribar estigmas. 

Fallecimientos 

Vicente López y Planes (1856): Autor de la letra del Himno Nacional Argentino.Lucio V. Mansilla (1913): Escritor, militar y diplomático, autor de "Una excursión a los indios ranqueles".

José Fioravanti (1977): Escultor que participó en la creación del Monumento a la Bandera.

Bernardo Canal Feijóo (1982): Escritor, poeta, ensayista y dramaturgo. 

Nacimientos 

Lali Espósito (1991): Cantante y actriz argentina. 

Otros eventos 

1888: Nace Teodoro Bronzini, político argentino e intendente de Mar del Plata.

1925: Se inaugura el monumento a Leandro N. Alem en Buenos Aires.

1945: Se funda el movimiento peronista.

1973: Juan Domingo Perón regresa a la Argentina tras 18 años de exilio.

2006: Google compra YouTube por \(\$1.300\) millones de euros. 

Temas Juan Domingo PerónLali Espósito
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El idioma que mejor entiende la Inteligencia Artificial es una sorpresa

El idioma que mejor entiende la Inteligencia Artificial es una sorpresa

WhatsApp: qué celulares se quedan sin soporte desde noviembre

WhatsApp: qué celulares se quedan sin soporte desde noviembre

Efemérides del 6 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 6 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

De la promesa de salvación al infierno del abuso: así actuaban las cinco sectas más peligrosas de Argentina

De la promesa de salvación al infierno del abuso: así actuaban las cinco sectas más peligrosas de Argentina

Lo más popular
Por qué Silicon Valley está copiando la cultura laboral china del “996”
1

Por qué Silicon Valley está copiando la cultura laboral china del “996”

En 2026 una de cada tres empresas eliminará el home office en pos de mayor productividad
2

En 2026 una de cada tres empresas eliminará el "home office" en pos de mayor productividad

Cómo acceder al servicio de periodoncia que ofrece la Universidad Nacional de Tucumán
3

Cómo acceder al servicio de periodoncia que ofrece la Universidad Nacional de Tucumán

Una pyme del sector logístico lidera el ranking de mejores lugares de trabajo para jóvenes
4

Una pyme del sector logístico lidera el ranking de mejores lugares de trabajo para jóvenes

El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón
5

El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón

¿Qué santos se recuerdan este 9 de noviembre?
6

¿Qué santos se recuerdan este 9 de noviembre?

Más Noticias
Una pyme del sector logístico lidera el ranking de mejores lugares de trabajo para jóvenes

Una pyme del sector logístico lidera el ranking de mejores lugares de trabajo para jóvenes

Sentadillas: el ejercicio básico que fortalece tu cuerpo y mejora tu calidad de vida

Sentadillas: el ejercicio básico que fortalece tu cuerpo y mejora tu calidad de vida

La fórmula secreta del bienestar después de los 70: el entrenamiento que no puede faltar

La fórmula secreta del bienestar después de los 70: el entrenamiento que no puede faltar

Qué significa que una persona lea los mensajes de WhatsApp y no conteste, según la psicología

Qué significa que una persona lea los mensajes de WhatsApp y no conteste, según la psicología

¿Internet lento? Cuál es el peor lugar de tu hogar para colocar el router del WiFi

¿Internet lento? Cuál es el peor lugar de tu hogar para colocar el router del WiFi

¿Qué santos se recuerdan este 9 de noviembre?

¿Qué santos se recuerdan este 9 de noviembre?

El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón

El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón

La literatura que sangra

La literatura que sangra

Comentarios