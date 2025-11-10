Efemérides del lunes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 10 de octubre en Argentina se celebra el Día Nacional de la Danza, en conmemoración del accidente aéreo que en 1971 costó la vida a nueve bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón.
Otra efeméride importante es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, instituido en 2015.
Además, se recuerda el aniversario de eventos como el nacimiento de Lali Espósito (1991) y la muerte de figuras como Vicente López y Planes (1856), autor del Himno Nacional, y Lucio V. Mansilla (1913).
Celebraciones y conmemoraciones
Día Nacional de la Danza: xe conmemora en homenaje a los nueve bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón que murieron en un accidente aéreo en 1971.
Día del Respeto a la Diversidad Cultural: este feriado nacional, originalmente llamado "Día de la Raza", se celebra desde 2015 con el objetivo de promover una visión más inclusiva de la diversidad cultural del país.
Día Mundial de la Salud Mental: se celebra internacionalmente el 10 de octubre, con el objetivo de concienciar sobre los problemas de salud mental y derribar estigmas.
Fallecimientos
Vicente López y Planes (1856): Autor de la letra del Himno Nacional Argentino.Lucio V. Mansilla (1913): Escritor, militar y diplomático, autor de "Una excursión a los indios ranqueles".
José Fioravanti (1977): Escultor que participó en la creación del Monumento a la Bandera.
Bernardo Canal Feijóo (1982): Escritor, poeta, ensayista y dramaturgo.
Nacimientos
Lali Espósito (1991): Cantante y actriz argentina.
Otros eventos
1888: Nace Teodoro Bronzini, político argentino e intendente de Mar del Plata.
1925: Se inaugura el monumento a Leandro N. Alem en Buenos Aires.
1945: Se funda el movimiento peronista.
1973: Juan Domingo Perón regresa a la Argentina tras 18 años de exilio.
2006: Google compra YouTube por \(\$1.300\) millones de euros.