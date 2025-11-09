Secciones
Joe Biden reapareció con duras críticas a Donald Trump por la ayuda financiera a Javier Milei

“¿Quién demonios se cree que es?”, gritó el ex presidente de Estados Unidos para criticar al republicano.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
Hace 1 Hs

Joe Biden volvió a escena con un encendido discurso en el que acusó a Donald Trump de actuar con autoritarismo y de pasar por alto las instituciones democráticas. El ex presidente de Estados Unidos (EEUU) apuntó directamente contra su sucesor por un supuesto acuerdo financiero de U$S40.000 millones que, según dijo, el republicano habría otorgado a Javier Milei sin la aprobación del Congreso estadounidense.

Durante un acto en un auditorio del Estado de Nebraska, Biden se mostró visiblemente molesto al cuestionar las maniobras de Trump. Con tono enérgico, denunció: “Mientras hace esto, Trump al mismo tiempo puede proporcionar recientemente, por su propia cuenta, una línea de crédito de U$S40.000 millones para Argentina sin siquiera que el gobierno vote por ello”.

La frase que encendió el auditorio y generó repercusiones internacionales fue su dura interpelación directa a Trump: “¿Quién demonios se cree que es?”, gritó el ex mandatario, despertando los aplausos del público presente.

Biden aprovechó el contexto de las recientes derrotas del Partido Republicano en Nueva York para profundizar sus críticas: “Trump no solo ha usado una bola de demolición contra la Casa del Pueblo, sino también contra la Constitución, contra el Estado de derecho y contra nuestra misma democracia”, sentenció, consignó el diario "Ámbito".

Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei mantiene silencio sobre la supuesta línea de crédito, que aún no fue confirmada oficialmente. Desde el entorno de Trump, en cambio, defendieron la operación, asegurando que se trata de “una muestra del liderazgo global y la visión económica que Estados Unidos necesita recuperar”, según publicó Cadena 3.

El episodio ya generó repercusiones diplomáticas y financieras tanto en Washington como en Buenos Aires, donde el presunto salvataje a la Argentina se transformó en un tema de debate político global.

