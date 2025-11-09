Joe Biden reapareció con duras críticas a Donald Trump por la ayuda financiera a Javier Milei

Joe Biden volvió a escena con un encendido discurso en el que acusó a Donald Trump de actuar con autoritarismo y de pasar por alto las instituciones democráticas. El ex presidente de Estados Unidos (EEUU) apuntó directamente contra su sucesor por un supuesto acuerdo financiero de U$S40.000 millones que, según dijo, el republicano habría otorgado a Javier Milei sin la aprobación del Congreso estadounidense.