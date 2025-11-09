“¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”: el desesperado pedido de auxilio de un nene que evitó un femicidio

Según fuentes policiales, todo ocurrió en una vivienda ubicada en las calles Labardén y Benito Lynch, donde un hombre de 40 años discutió violentamente con su pareja, una mujer de 37. En medio de la pelea, el agresor tomó un cuchillo de cabo de hueso y madera, con una hoja de más de 20 centímetros, y se abalanzó sobre la víctima.