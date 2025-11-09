“¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”: el desesperado pedido de auxilio de un nene que evitó un femicidio

Un dramático episodio de violencia de género sacudió este sábado al barrio Parque Palermo de Mar del Plata, cuando un nene logró escapar de su casa y pedir ayuda a la Policía mientras su padre atacaba a su madre con un cuchillo.
Según fuentes policiales, todo ocurrió en una vivienda ubicada en las calles Labardén y Benito Lynch, donde un hombre de 40 años discutió violentamente con su pareja, una mujer de 37. En medio de la pelea, el agresor tomó un cuchillo de cabo de hueso y madera, con una hoja de más de 20 centímetros, y se abalanzó sobre la víctima.
El atacante la tiró al piso y le apoyó el cuchillo en la garganta, provocándole un corte superficial. Desesperado, el hijo de la pareja presenció la escena y decidió huir para pedir auxilio.
“¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, gritó el chico al encontrar un patrullero de la subcomisaría Parque Hermoso. Los agentes lo escucharon, lo contuvieron y se dirigieron de inmediato al domicilio, donde confirmaron la agresión.
Al llegar, los policías encontraron a la mujer herida y lograron ponerla a resguardo, mientras que el agresor —cuyos datos se mantienen en reserva para proteger la identidad de la víctima y su hijo— fue detenido en el lugar. En la vivienda secuestraron dos cuchillas utilizadas durante el ataque.
La mujer solicitó de forma urgente una exclusión del hogar y una restricción de acercamiento, medidas que serán tramitadas por la Justicia para garantizar su seguridad.
La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro, quien imputó al detenido por amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género. El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.
El caso reaviva la preocupación por los hechos de violencia doméstica en la región y destaca la valentía del niño, cuyo pedido de auxilio al 911 fue clave para evitar un posible femicidio en Mar del Plata.