Las ventas minoristas de las PyME volvieron a caer en octubre, pese al movimiento por el Día de la Madre

"En octubre, las ventas minoristas PyMEs mostraron una leve mejora mensual, aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior. La mayoría de los rubros registró caídas interanuales, con “Perfumería” y “Bazar y decoración” entre los más afectados. Las promociones y el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin revertir la tendencia general de consumo prudente. Los comercios encuestados destacaron mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento. Predomina la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir", señaló el informe.