Las ventas minoristas de las PyME volvieron a caer en octubre, pese al movimiento por el Día de la Madre

Según un informe de CAME, la comercialización descendió un 1,4% en octubre.

Hace 18 Min

En octubre, las ventas minoristas PYMEs registraron una caída interanual de un 1,4% a precios constantes, pese al impulso del Día de la Madre. En la comparación mensual desestacionalizada, se observó un incremento de un 2,8%. En lo que va del año, las ventas acumularon un aumento interanual de 4,2%.

Respecto de la situación económica de los comercios, el 56% de los encuestados indicó que se mantuvo igual al año pasado y el 33% que fue peor, cinco puntos porcentuales menos que en septiembre, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En cuanto a las expectativas, un 47,9% prevé una mejora para el próximo año, el 43% estima que se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro. 

Sobre la posibilidad de invertir, el 57,3% considera que no es un buen momento, el 14,8% que sí lo es y el 27,9% no tiene una opinión definida o no respondió.

En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales. El rubro “Perfumería” presentó la mayor baja (-6,3%), seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7%). 

En la comparación intermensual, todos los rubros registraron incrementos. “Perfumería” lideró el crecimiento con una suba de 9,7% respecto del mes anterior, seguida por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (+4,1%).

"En octubre, las ventas minoristas PyMEs mostraron una leve mejora mensual, aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior. La mayoría de los rubros registró caídas interanuales, con “Perfumería” y “Bazar y decoración” entre los más afectados. Las promociones y el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin revertir la tendencia general de consumo prudente. Los comercios encuestados destacaron mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento. Predomina la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir", señaló el informe.

En septiembre, las ventas minoristas PyMEs registraron una variación interanual de -4,2% a precios constantes, mientras que, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -2%. 

En agosto, hubo una baja de un 2,6% a precios constantes. Comparado con el mes anterior, el descenso fue de un 2,2%. 

Temas Confederación Argentina de la Mediana EmpresaArgentina
