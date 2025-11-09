Video: el brillante kick de Mateo Carreras que derivó en un try de Los Pumas ante Gales

Los Pumas encontraron una joya en medio del combate ante Gales. Desde la izquierda, Mateo Carreras levantó la vista, detectó el hueco detrás de la defensa y ejecutó un kick tan preciso como oportuno. La pelota picó a unos metros de Gerónimo Prisciantelli, que llegó lanzado para capturarla y apoyar el segundo try argentino en Cardiff.
La acción duró apenas unos segundos, pero bastó para cambiar el ritmo del partido. Carreras, con su toque sutil y su lectura de juego, desarmó una línea galesa que parecía inquebrantable. Fue una jugada que combinó intuición, técnica y audacia.
El gran kick de Mateo Carreras para el try de Prisciantelli
¡Juegue Pumas, juegue! Mateo Carreras se lució con un gran kick y Gero Prisciantelli firmó su primer try con la camiseta de #LosPumas.— ScrumRugby (@ScrumESPN) November 9, 2025
