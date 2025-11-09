Video: el brillante kick de Mateo Carreras que derivó en un try de Los Pumas ante Gales

Los Pumas encontraron una joya en medio del combate ante Gales. Desde la izquierda, Mateo Carreras levantó la vista, detectó el hueco detrás de la defensa y ejecutó un kick tan preciso como oportuno. La pelota picó a unos metros de Gerónimo Prisciantelli, que llegó lanzado para capturarla y apoyar el segundo try argentino en Cardiff.