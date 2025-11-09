Secciones
Video: el brillante kick de Mateo Carreras que derivó en un try de Los Pumas ante Gales

En Cardiff, el tucumano sorprendió con una patada perfecta al espacio que dejó a Gerónimo Prisciantelli de cara al segundo try argentino.

Mateo Carreras lanzó un preciso kick en el try de Prisciantelli. Mateo Carreras lanzó un preciso kick en el try de Prisciantelli.
Hace 1 Hs

Los Pumas encontraron una joya en medio del combate ante Gales. Desde la izquierda, Mateo Carreras levantó la vista, detectó el hueco detrás de la defensa y ejecutó un kick tan preciso como oportuno. La pelota picó a unos metros de Gerónimo Prisciantelli, que llegó lanzado para capturarla y apoyar el segundo try argentino en Cardiff.

La acción duró apenas unos segundos, pero bastó para cambiar el ritmo del partido. Carreras, con su toque sutil y su lectura de juego, desarmó una línea galesa que parecía inquebrantable. Fue una jugada que combinó intuición, técnica y audacia.

El gran kick de Mateo Carreras para el try de Prisciantelli

