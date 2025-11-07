Mateo Carreras será titular ante Gales y Thomas Gallo esperará su oportunidad en Cardiff

En esta oportunidad, Felipe Contepomi apostará por Carreras como titular en la punta izquierda, consolidado como una de las principales armas ofensivas del equipo. Con 31 presencias en Los Pumas, el jugador surgido de Los Tarcos sigue afirmándose como un nombre clave en el ataque. En tanto, Thomas Gallo aguardará su turno entre los suplentes, listo para aportar su habitual fuerza y dinamismo en la primera línea.