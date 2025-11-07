Secciones
Mateo Carreras será titular ante Gales y Thomas Gallo esperará su oportunidad en Cardiff

El tucumano formado en Los Tarcos volverá a ser parte del XV inicial de Los Pumas en el debut de la Ventana de noviembre. Gallo integrará el banco de suplentes para el duelo ante Gales, este domingo desde las 12.10 (hora argentina) en el Principality Stadium.

Hace 3 Hs

Los Pumas vuelven a Cardiff, y con ellos también lo hace Mateo Carreras. El wing tucumano será titular este domingo ante Gales, en el inicio de la ventana internacional de noviembre, que marcará el comienzo de una exigente gira europea para el seleccionado argentino.

El encuentro se disputará desde las 12.10 (hora argentina) en el imponente Principality Stadium, escenario que evoca recuerdos inolvidables para el rugby nacional: allí, en 2015, el equipo dirigido entonces por Daniel Hourcade venció a Irlanda por 43-20 y alcanzó las semifinales del Mundial.

En esta oportunidad, Felipe Contepomi apostará por Carreras como titular en la punta izquierda, consolidado como una de las principales armas ofensivas del equipo. Con 31 presencias en Los Pumas, el jugador surgido de Los Tarcos sigue afirmándose como un nombre clave en el ataque. En tanto, Thomas Gallo aguardará su turno entre los suplentes, listo para aportar su habitual fuerza y dinamismo en la primera línea.

El duelo frente a Gales tendrá un condimento especial: será el reencuentro después del cruce en el Mundial de Francia 2023, cuando Argentina se impuso 29-17 en los cuartos de final. La última visita a Cardiff, en 2022, había terminado con derrota por 20-13.

Así, Los Pumas buscarán comenzar con el pie derecho una serie que también incluirá compromisos frente a Escocia (16 de noviembre en Edimburgo) y Inglaterra (23 de noviembre en Londres). El desafío es claro: confirmar el crecimiento y mantener la identidad del equipo argentino.

