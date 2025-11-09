"Los primeros 125 años de nuestro querido Colegio del Sagrado Corazón"

Finalmente, en María contemplamos a la mujer fecunda, pero se trata de una fecundidad que no sigue necesariamente los parámetros a los que estamos acostumbrados. Es Virgen y es Madre. Por supuesto, que nos ponemos de rodillas y veneramos la virginidad de María, antes, durante y después del parto. Pero diciendo esto no hemos dicho todo, ya que en la Biblia la virginidad significa, sobre todo, ser el depositario de un tesoro que solamente tiene sentido si se lo da, si se lo entrega. María es la depositaria del gran tesoro de todos los tiempos, Jesús, y nos lo entrega. La Iglesia, es virgen, porque es depositaria del Evangelio y su misión es evangelizar. Cada uno de nosotros lo es como lo es cada comunidad educativa cristiana. La educación, un tesoro que es fecundo solamente si se lo entrega a manos Ilenas.