El tiempo en Tucumán: el cielo comenzará a despejarse y subirá la temperatura

El aumento de la temperatura y de la humedad marcará el cierre del fin de semana en Tucumán, en donde se esperan condiciones del tiempo cálidas para hoy, de acuerdo con el pronóstico. La máxima llegaría a los 27 °C.
La mañana del domingo comenzó con mucha nubosidad y una temperatura mínima de 15 °C, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad fue superior al 75%.
Durante las horas siguientes el cielo se despejará parcialmente y la temperatura llegará a los 22 °C cerca del mediodía. La humedad se mantendrá por encima del 50% y la nubosidad será de al menos un 55%. Los vientos serán débiles desde el sector este.
El SMN anticipa para la tarde el aumento de la nubosidad, hasta llegar al 70%, mientras que la humedad será del 45%. La temperatura alcanzará su máxima de 27 °C y los vientos serán moderados desde el este.
Por la noche la temperatura bajará hasta los 18 °C y la humedad será del 65%, mientras que la nubosidad nunca descenderá del 50%.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Las previsiones del SMN auguran para el lunes condiciones similares, con una mínima de 16 °C, nubosidad variable y una máxima de 28 °C. El martes el calor se acentuará y la máxima alcanzaría los 34 °C, mientras que para el miércoles se espera el ingreso de un frente inestable, que podría provocar algunas lluvias y el descenso de la térmica.