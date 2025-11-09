Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el cielo comenzará a despejarse y subirá la temperatura

La mínima fue de 15 °C. La nubosidad será variable durante toda la jornada. El pronóstico extendido

AL AIRE LIBRE. El Cadillal es uno de los espacios más buscados por los tucumanos durante los fines de semana. AL AIRE LIBRE. El Cadillal es uno de los espacios más buscados por los tucumanos durante los fines de semana. ARCHIVO
Hace 2 Hs

El aumento de la temperatura y de la humedad marcará el cierre del fin de semana en Tucumán, en donde se esperan condiciones del tiempo cálidas para hoy, de acuerdo con el pronóstico. La máxima llegaría a los 27 °C.

La mañana del domingo comenzó con mucha nubosidad y una temperatura mínima de 15 °C, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad fue superior al 75%.

Durante las horas siguientes el cielo se despejará parcialmente y la temperatura llegará a los 22 °C cerca del mediodía. La humedad se mantendrá por encima del 50% y la nubosidad será de al menos un 55%. Los vientos serán débiles desde el sector este.

El SMN anticipa para la tarde el aumento de la nubosidad, hasta llegar al 70%, mientras que la humedad será del 45%. La temperatura alcanzará su máxima de 27 °C y los vientos serán moderados desde el este. 

Por la noche la temperatura bajará hasta los 18 °C y la humedad será del 65%, mientras que la nubosidad nunca descenderá del 50%. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Las previsiones del SMN auguran para el lunes condiciones similares, con una mínima de 16 °C, nubosidad variable y una máxima de 28 °C. El martes el calor se acentuará y la máxima alcanzaría los 34 °C, mientras que para el miércoles se espera el ingreso de un frente inestable, que podría provocar algunas lluvias y el descenso de la térmica. 

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

Lo más popular
Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle
1

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995
2

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente
3

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina
4

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

Si no hay ómnibus, buenos son los globos
5

Si no hay ómnibus, buenos son los globos

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”
6

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Más Noticias
Los primeros 125 años de nuestro querido Colegio del Sagrado Corazón

"Los primeros 125 años de nuestro querido Colegio del Sagrado Corazón"

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Test de personalidad: la silla que elijas en esta imagen te dirá que cosas destacan los demás de vos

Test de personalidad: la silla que elijas en esta imagen te dirá que cosas destacan los demás de vos

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

Comentarios