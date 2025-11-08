Superó una dura lesión y ahora celebra el título con Tucumán Rugby

En mayo, cuando Tarucas disputaba el Super Rugby Américas, Facundo García Hamilton se retiró del campo con una mueca de dolor. Había jugado apenas unos minutos frente a Peñarol cuando su rodilla derecha dijo basta. Los estudios confirmaron lo peor: fractura por hundimiento del platillo tibial interno. El diagnóstico fue duro, casi cruel, para un jugador que venía creciendo y soñando con consolidarse en el alto nivel. Meses más tarde, el escenario es otro. Ya no el césped del profesionalismo continental, sino el Regional del NOA, con la camiseta de su club de toda la vida: Tucumán Rugby y festejando el título.