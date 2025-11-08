¡Tucumán Rugby, campeón del Regional del NOA 2025!
En una final intensa y pareja, Tucumán Rugby venció 23-18 a Natación y Gimnasia y se consagró campeón del Regional del NOA 2025. El “Verdinegro” fue más sólido en el segundo tiempo y sostuvo la ventaja con autoridad. Gran partido de ambos equipos en el “Serpentario”.
71': Vuelven los 15 por lado
Cumplida la sanción de Tomás García, Natación y Gimnasia recupera a su jugador y ambos equipos quedan nuevamente con 15 en cancha. Se juega con máxima intensidad la recta final del Regional del NOA.
68': Estira la ventaja Tucumán Rugby
El "Verdinegro" volvió a sumar con el pie y el equipo de Yerba Buena gana 23-18 sobre Natación y Gimnasia. Restan 12 minutos para el final en el “Serpentario”, con todo por definirse.
Ahora el "Blanco" con uno menos
Tomás García, de Natación y Gimnasia, recibe tarjeta amarilla y su equipo queda con un jugador menos por 10 minutos. A Petray, de Tucumán Rugby, todavía le restan 5 de sanción. Partido caliente y equilibrado en el “Serpentario”.
Tucumán Rugby con uno menos
A los 56 minutos, Marcelo Petray vio la tarjeta amarilla y deja a Tucumán Rugby con un jugador menos durante 10 minutos. Momento clave en la final. El “Verdinegro” deberá resistir con 14 ante Natación y Gimnasia.
51': Remontada del "Verdinegro"
Try de Mateo Pasquini para igualar el marcador y, tras la conversión de Gonzalo Albornoz, Tucumán Rugby pasa al frente 20-18. El equipo de Yerba Buena da vuelta la historia en la final del Regional del NOA.
Tucumán Rugby no se rinde
Gonzalo Albornoz acertó un penal y descuenta para el “Verdinegro”. Ahora el marcador está 18-13, con Natación y Gimnasia todavía al frente en la final del Regional del NOA.
44': Momento "blanco" en el Serpentario
“Machi” Ledesma sumó la conversión y Natación y Gimnasia amplía la diferencia. Ahora gana 18-10 ante Tucumán Rugby. El equipo del parque vive su mejor pasaje en la final del Regional del NOA.
43': Try del "Blanco"
Gonzalo Terraf, imparable, apoyó en el ingoal y estira la ventaja para Natación y Gimnasia. El equipo del parque se impone 16-11 sobre Tucumán Rugby en la final del Regional del NOA
¡Comenzó el segundo tiempo!
Final del primer tiempo
Termina la primera mitad en el “Serpentario”. Natación y Gimnasia gana 11-10 en una final pareja, intensa y con mucha tensión en cada jugada. Todo abierto para el complemento.
32': Tucumán Rugby se pone a tiro
Gonzalo Albornoz acertó la conversión y sumó dos puntos más para el “Verdinegro”. Ahora el marcador está 11-10, con Natación y Gimnasia al frente por la mínima diferencia en la final del Regional del NOA.
30': Descuenta Tucumán Rugby
Try de Tobías Aguilar para el “Verdinegro”, que achica la diferencia en el marcador. Tucumán Rugby se pone 8-11 ante Natación y Gimnasia en la final del Regional del NOA.
24': Revisión para Tucumán Rugby
El árbitro Álvaro del Barco vuelve a apoyarse en el TMO por una posible jugada de knock-on que le quita la chance de try a Tucumán Rugby. El marcador sigue 11-3 a favor de Natación y Gimnasia.
21': Sigue firme el "Blanco"
“Machi” Ledesma acertó a los palos y amplió la ventaja para Natación y Gimnasia. El equipo del parque se impone 11-3 en la final del Regional del NOA.
14': Golpe de Natación y Gimnasia
Try de César Rivadeneira, el wing del “Blanco”, que apoyó para poner en ventaja a su equipo. Natación y Gimnasia gana 8-3 en la final del Regional del NOA.
8': Paridad en el arranque
Máximo Ledesma igualó el marcador para Natación y Gimnasia con un penal preciso, también pegado al palo. El partido está 3-3 en el “Serpentario”, con máxima tensión en los primeros minutos de la final.
4': Golpe inicial de Tucuman Rugby
Tucumán Rugby abre el marcador con una patada de Gonzalo Albornoz, que entró con lo justo, pegada al palo. El equipo de Yerba Buena toma la primera ventaja en la final del Regional del NOA. 3-0.
Tucumán Rugby pisa el "Serpentario"
El “Verdinegro” también salió a la cancha y recibió una ovación de su gente. Banderas, aplausos y cantos acompañaron el ingreso del equipo de Yerba Buena, que busca un nuevo título regional ante Natación y Gimnasia.
Natación y Gimnasia ya está en la cancha
El “Blanco” salió al campo de juego con camiseta nueva, en alusión a los 95 años del club, y fue recibido con una gran ovación en el “Serpentario”. Ambiente de final total en la previa del duelo ante Tucumán Rugby.
Plantel de Natación y Gimnasia
Estos son los jugadores convocados por Natación y Gimnasia para la final del Regional del NOA.
Del 1 al 15 figuran los titulares; luego, los relevos.
Plantel de Tucumán Rugby
Convocados del “Verdinegro” para enfrentar a Natación y Gimnasia en la definición del Regional del NOA.
Del 1 al 15 son los titulares, seguidos por los suplentes.
Macome, enfocado antes del inicio
En la previa de la final, Hernán Macome, entrenador de Tucumán Rugby, valoró el recorrido del plantel y el nivel mostrado durante la temporada. “Estoy contento por todo lo que dio el equipo este año. Son partidos donde cada tackle, cada scrum, cada jugada pueden tener una incidencia enorme”, expresó con serenidad antes del choque decisivo ante Natación y Gimnasia.
Tranquilidad “blanca” antes del inicio
En la previa de la final, Pablo Bascary, entrenador de Natación y Gimnasia, destacó la calma del plantel. “El equipo transmite tranquilidad; fuimos de los más regulares del torneo”, expresó antes del partido decisivo ante Tucumán Rugby.