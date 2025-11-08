Tucumán Rugby luchó hasta el final y cortó una sequía de 10 años en el Regional del NOA

Luchar. Caer y levantarse. Golpear y volver a ser golpeado. ¿Cuánto valor se esconde detrás de una simple palabra de seis letras? L-U-C-H-A-R. Es una palabra que no pertenece a un solo contexto. Atraviesa la vida entera. Está en la rutina, en los tropiezos del trabajo, en los desafíos personales. Y, claro, también se traslada al rugby. En cada scrum, en cada line, en cada maul, los protagonistas dan hasta lo último por la victoria. Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia fueron dos ejemplos perfectos: combatieron, resistieron, se vaciaron. Pero solo uno podía quedarse con el Regional del NOA. Y esta vez, la táctica “verdinegra” venció al ímpetu “blanco”. El 23-18 fue un marcador corto, casi simbólico, que apenas alcanzó a describir la magnitud de la batalla.