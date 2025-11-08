Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Darío Sand fue un espectador de lujo en la final del Regional del NOA

El arquero de San Martín se sentó en medio de la parcialidad del "Verdinegro" y disfrutó la final como un hincha más.

Darío Sand dijo presente en el Serpentario.
08 Noviembre 2025

En una tarde marcada por la pasión y la entrega, un espectador de lujo se mezcló entre el público que colmó las tribunas de Universitario para vivir la final del Regional del NOA. Se trató de Darío Sand, arquero de San Martín, que aprovechó su fin de semana libre para disfrutar del clásico entre Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia.

“Hermoso partido, muy lindo. Me debía venir a ver uno y justo tocó esta final”, contó Sand, que llegó acompañado por su familia y se ubicó del lado del “Verdinegro”.

“Nuestro masajista, siempre me hablaba de Tucumán Rugby, de los valores que tiene. Así que vine a ver de qué se trataba”, agregó entre sonrisas.

El arquero observó atento cada jugada y quedó sorprendido por la intensidad del deporte. “Se golpean y siguen, se golpean y siguen... eso hay que trasladarlo a nuestro lado también”, reflexionó.

Cerca del final, cuando el maul avanzaba y las tribunas rugían, Sand lo vivió como un hincha más. “Me encantó ver este partido. Es muy lindo ver a los deportistas de cerca, ver el sacrificio y la entrega. Fue una experiencia hermosa”, resumió antes de volver a su descanso.

