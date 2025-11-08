Darío Sand fue un espectador de lujo en la final del Regional del NOA

En una tarde marcada por la pasión y la entrega, un espectador de lujo se mezcló entre el público que colmó las tribunas de Universitario para vivir la final del Regional del NOA. Se trató de Darío Sand, arquero de San Martín, que aprovechó su fin de semana libre para disfrutar del clásico entre Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia.