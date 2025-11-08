Secciones
“Con este rendimiento, puedo olvidarme del título”: Verstappen se sincera tras una mala clasificación

El piloto de Red Bull no logró pasar de la Q1 en Interlagos y cayó al tercer puesto del Mundial, lejos de Lando Norris. El equipo admitió haber asumido riesgos que salieron mal.

“Con este rendimiento, puedo olvidarme del título”: Verstappen se sincera tras una mala clasificación
Hace 1 Hs

El tetracampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, de Red Bull, dijo que ya no cree posible ganar el título este año, luego de quedar eliminado en la primera tanda de la clasificación (16°) del Gran Premio de Brasil.

“Puedo olvidarme de eso”, admitió el neerlandés, de 28 años, al ser consultado por periodistas sobre sus opciones de ganar su quinto título seguido a falta de cuatro carreras para el fin de la temporada.

“¿De verdad?”, le replicó el reportero que lo interrogó en un primer momento. “Por supuesto”, respondió Mad Max. “Teniendo en cuenta desde dónde vamos a salir el domingo, no va a ser posible. Con este tipo de rendimiento, puedo olvidarme de eso”.

Pocas horas después de limitar los daños al quedar cuarto en la carrera sprint en San Pablo, el neerlandés se mostró impotente en la primera parte de la clasificación. En la cual registró el decimosexto tiempo, al mando de un monoplaza que parecía carecer por completo de adherencia.

Espera de un milagro

A 39 puntos de Lando Norris, líder del campeonato y vencedor de la carrera sprint y la pole en Brasil, Verstappen podría ver cómo esta diferencia se amplía aún más hoy durante el Gran Premio. A menos que se produzca un nuevo milagro como el de 2024.

Hace un año, en condiciones dantescas y lluviosas, el neerlandés salió en la decimoséptima posición. Ganó el GP y dio un golpe fatal a las esperanzas de Norris, de McLaren, de proclamarse campeón.

Pero no se prevé lluvia para hoy en el circuito de Interlagos ni una solidez en el monoplaza Red Bull. Lo que reduce considerablemente sus posibilidades de remontada.

“Ha sido muy malo. No podía forzar en absoluto, el coche derrapaba por todas partes. Tuve que levantar el pie para no arriesgarme a salirme de la pista y, evidentemente, eso no puede funcionar cuando se trata de la clasificación”, declaró Verstappen al canal de televisión Sky Sports.

“No es lo que quieres ver. Todo el fin de semana ha sido bastante duro, pero esto... esto es un poco inesperado después de cambiar bastante (la configuración del) coche (...) que simplemente no respondía. No tenía agarre, así que tuve que conducir muy por debajo de lo normal”, agregó a periodistas.

Tomar riesgos

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, asumió haber tomado riesgos que finalmente llevaron a este bajo rendimiento.

“Evidentemente nadie esperaba esto (...) Estábamos en una posición en la que no podíamos luchar por la victoria, pero podíamos competir con el grupo justo detrás”, comentó el francés a Sky Sports.

“Tomamos más riesgos antes de las clasificaciones para intentar ver si podíamos mejorar la posición del coche, pero claramente tuvo el efecto contrario”, reconoció. “A veces, este es el precio a pagar cuando se toman riesgos; las cosas no siempre pueden salir a nuestro favor. Es doloroso, pero es una experiencia de la que podemos aprender y mejorar”.

Esta temporada Verstappen, tercero en el campeonato mundial de pilotos, siempre había alcanzado la Q3, la tercera y última parte de la clasificación.

Su peor resultado hasta este sábado era un octavo puesto en la parrilla de Hungría, mientras que había conseguido nada menos que siete pole positions.   

