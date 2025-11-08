Elena Rybakina venció a Aryna Sabalenka y se consagró campeona del Masters WTA 2025

Ganadora de los WTA 1000 de Indian Wells (superficie dura) y Roma (tierra batida) en 2023, la kazaja logró en la capital saudita el undécimo título de su carrera, que se enmarca en un espectacular final de temporada en el que ganó el WTA 500 de Ningbo en octubre, antes de alcanzar las semifinales del WTA 500 de Tokio para sellar “in extremis” su boleto al Masters en detrimento de la rusa Mirra Andreeva.