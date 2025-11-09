Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Desde fines de la década del 30, cuando se retomaron los trabajos para construir la ruta 307, iniciados por la Nación en 1927 y abandonados en 1931, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Tucumán, ya con la flamante Dirección Provincial de Vialidad en funcionamiento (creada en la gobernación de Miguel Campero, en 1935), se comenzó a barajar la posibilidad de pensar en túneles. Se decía que desde la capital tucumana y la villa de Tafí había 40 kilómetros de distancia en línea recta. Desde San Javier son 30 kms, desde San Pablo 32 y desde la Quebrada de Lules son 29 kms, siempre en línea recta.