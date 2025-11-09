Música y Danza: dos propuestas artísticas para disfrutar este sábado en Tucumán

Dos propuestas artísticas se presentan hoy en Tucumán con el sello de la sensibilidad y el encuentro. En la Primera Confitería de San Javier, la cantante taficeña Nancy Pedro brindará un recital acústico junto al guitarrista “Gallego” Estrada. Más tarde, en el teatro San Martín, la Compañía de Danza Contemporánea de la Provincia ofrecerá Solo/Cuerpo & Piano. Ambas actividades invitan a celebrar el arte desde la cercanía y la emoción.
Voz y guitarra
A partir de las 18, el cerro se llenará de música con la presentación de Pedro. La artista, oriunda de Tafí Viejo, compartirá una tarde de canciones folclóricas junto a Estrada en guitarra. “Los esperamos para compartir una tarde con música bien argentina”, invitó la intérprete a través de sus redes sociales. La propuesta tendrá lugar en la Primera Confitería de San Javier, con entrada libre y gratuita, en un entorno natural que refuerza el espíritu íntimo y cálido del encuentro.
Pedro cuenta con una extensa trayectoria como cantante, escritora, compositora, gestora cultural y docente. Su recorrido artístico está marcado por el compromiso con la música popular regional y por una labor sostenida que la convirtió en referente de la cultura tucumana. Ha recibido reconocimientos oficiales por su trabajo y por su tarea social a través del arte.
Entre sus distinciones figura el Premio Mercedes Sosa en la categoría Nuestra voz, otorgado por su aporte a la música popular y a la comunidad. También recibió una mención especial del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) con la Marca Tucumán, en reconocimiento a su contribución a la identidad cultural de la provincia.
El recital de esta tarde propone un repertorio que rescata la raíz folclórica con una impronta personal y sensible. La voz de Pedro, acompañada por la guitarra de Estrada, recorrerá paisajes sonoros que dialogan con la memoria y con la emoción de lo cotidiano. Será una oportunidad para disfrutar de la música en su expresión más cercana, entre el aire del cerro y la calidez de una artista que hace de cada presentación un encuentro.
La cita promete combinar el encanto natural de San Javier con el valor de la música compartida. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.
Un mismo pulso
Desde las 20, en el teatro San Martín, se presentará Solo/Cuerpo & Piano, de la Compañía de Danza Contemporánea de la Provincia. La obra, bajo la dirección artística de Martín Piliponsky y con música en vivo de Nima Sarkechik, propone un diálogo entre cuerpo y piano donde movimiento y sonido se acompañan y se escuchan. “Un cuerpo se afina, un piano respira”, expresa la creación, que celebra la presencia y el arte de estar en tono.