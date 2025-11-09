Música y Danza: dos propuestas artísticas para disfrutar este sábado en Tucumán

El recital de esta tarde propone un repertorio que rescata la raíz folclórica con una impronta personal y sensible. La voz de Pedro, acompañada por la guitarra de Estrada, recorrerá paisajes sonoros que dialogan con la memoria y con la emoción de lo cotidiano. Será una oportunidad para disfrutar de la música en su expresión más cercana, entre el aire del cerro y la calidez de una artista que hace de cada presentación un encuentro.