Comienza en Simoca la 53° edición del Festival Nacional del Sulky

El festival fue creado en 1972 con fin de rendir tributo a un medio de transporte que, en el siglo pasado, fue vital para miles de pobladores de zonas rurales que llegaban a Simoca a comercializar sus productos de granja y de hortalizas en la feria de los sábados. También les servía para aprovisionarse y llevar mercaderías a sus casas, entre otros beneficios. El Sulky se constituyó en emblema de la ciudad e incluso ésta fue proclamada capital nacional de ese vehículo. De dos ruedas, tirado por un caballo y de una estructura liviana, el sulky con el tiempo y paulatinamente fue suplantado por los vehículos motorizados, principalmente la motocicleta. Hoy en día sobreviven un poco más de 20, según un relevamiento reciente. Estos desfilarán hoy, a partir de las 19, por la calle de la ciudad. Serán el intendente Elvio Salazar y el legislador Marcelo Herrera los encargados de formalizar la apertura de la tradicional celebración encabezando la marcha de los transportes.