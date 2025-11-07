Secciones
EspectáculosGuía para salir

Comienza en Simoca la 53° edición del Festival Nacional del Sulky
ARCHIVO ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

La 53° edición del Festival Nacional del Sulky se pone en marcha este viernes en el Club Unión Simoca y se extenderá hasta el próximo domingo. El Chaqueño Palavecino, La Konga, Cristian Herrera, Dale Q Va, Destino San Javier, Las Voces de Orán, Las Cuatro Cuerdas, Emilio Morales, Amboé, Los Fronterizos, Paola Arias y el humor de Bomba Contreras, son algunos de los artistas que actuarán, a partir de las 21.

El festival fue creado en 1972 con fin de rendir tributo a un medio de transporte que, en el siglo pasado, fue vital para miles de pobladores de zonas rurales que llegaban a Simoca a comercializar sus productos de granja y de hortalizas en la feria de los sábados. También les servía para aprovisionarse y llevar mercaderías a sus casas, entre otros beneficios. El Sulky se constituyó en emblema de la ciudad e incluso ésta fue proclamada capital nacional de ese vehículo. De dos ruedas, tirado por un caballo y de una estructura liviana, el sulky con el tiempo y paulatinamente fue suplantado por los vehículos motorizados, principalmente la motocicleta. Hoy en día sobreviven un poco más de 20, según un relevamiento reciente. Estos desfilarán hoy, a partir de las 19, por la calle de la ciudad. Serán el intendente Elvio Salazar y el legislador Marcelo Herrera los encargados de formalizar la apertura de la tradicional celebración encabezando la marcha de los transportes.  

Cartelera

Para la primera noche del festival se anunció la presentación de El Chaqueño Palavecino y La Konga. El sábado actuarán Cristian Herrera y Dale Q Va. El cierre del domingo estará a cargo de Destino San Javier y Desakta2, entre otros. El precio de la entrada será de $15.000. Además se puso a la venta un bono especial de $30.000 para las tres noches. En el predio festivalero se habilitarán puestos de comidas regionales.

Temas Simoca
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos

Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
2

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana
3

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
4

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
5

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales
6

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Más Noticias
Con la campera y los zapatos de su papá, Dieguito Fernando emocionó al recordar a Maradona

Con la campera y los zapatos de su papá, Dieguito Fernando emocionó al recordar a Maradona

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

El perfume que usa Luis Miguel cuesta menos de lo que imaginás: conocé su fragancia favorita

El perfume que usa Luis Miguel cuesta menos de lo que imaginás: conocé su fragancia favorita

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Comentarios