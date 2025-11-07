Comienza en Simoca la 53° edición del Festival Nacional del Sulky

La 53° edición del Festival Nacional del Sulky se pone en marcha este viernes en el Club Unión Simoca y se extenderá hasta el próximo domingo. El Chaqueño Palavecino, La Konga, Cristian Herrera, Dale Q Va, Destino San Javier, Las Voces de Orán, Las Cuatro Cuerdas, Emilio Morales, Amboé, Los Fronterizos, Paola Arias y el humor de Bomba Contreras, son algunos de los artistas que actuarán, a partir de las 21.
El festival fue creado en 1972 con fin de rendir tributo a un medio de transporte que, en el siglo pasado, fue vital para miles de pobladores de zonas rurales que llegaban a Simoca a comercializar sus productos de granja y de hortalizas en la feria de los sábados. También les servía para aprovisionarse y llevar mercaderías a sus casas, entre otros beneficios. El Sulky se constituyó en emblema de la ciudad e incluso ésta fue proclamada capital nacional de ese vehículo. De dos ruedas, tirado por un caballo y de una estructura liviana, el sulky con el tiempo y paulatinamente fue suplantado por los vehículos motorizados, principalmente la motocicleta. Hoy en día sobreviven un poco más de 20, según un relevamiento reciente. Estos desfilarán hoy, a partir de las 19, por la calle de la ciudad. Serán el intendente Elvio Salazar y el legislador Marcelo Herrera los encargados de formalizar la apertura de la tradicional celebración encabezando la marcha de los transportes.
Cartelera
Para la primera noche del festival se anunció la presentación de El Chaqueño Palavecino y La Konga. El sábado actuarán Cristian Herrera y Dale Q Va. El cierre del domingo estará a cargo de Destino San Javier y Desakta2, entre otros. El precio de la entrada será de $15.000. Además se puso a la venta un bono especial de $30.000 para las tres noches. En el predio festivalero se habilitarán puestos de comidas regionales.