El mensaje de Milei al nuevo presidente de Bolivia: “Sé lo que estás recibiendo, lo digo por experiencia propia”

El mandatario argentino estuvo presente en la asunción de Rodrigo Paz Pereira.

El mensaje de Milei al nuevo presidente de Bolivia: “Sé lo que estás recibiendo, lo digo por experiencia propia”
Hace 2 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, asistió este sábado a la asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo mandatario de Bolivia. Durante una breve conversación que mantuvieron, el libertario le expresó que comprende “por experiencia propia” las dificultades que afrontará al asumir el nuevo gobierno, al comparar su situación política con la que él mismo recibió de parte de su predecesor, Alberto Fernández.

"Yo sé lo que estás recibiendo, te lo puedo decir por experiencia propia", le dijo Milei a Paz. El mandatario se lo dijo después de ponerse a disposición para "lo que necesiten".

En tanto, Paz Pereira agradeció el gesto. "Buenos consejos se van a dar. Somos buenos para recibir consejos", le devolvió el nuevo jefe del Estado boliviano, que estaba acompañado por su esposa y ahora primera dama, María Elena Urquidi Barbery.

El mandatario boliviano ya había sido muy enfático en su discurso después de la jura sobre la situación en la que recibe el país. "El país está devastado. Nos dejan una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años", señaló.

"Nos dejan la inflación, escases, deuda, desconfianza, un estado paralizado, un mounstro burocrático incapaz de servir al pueblo, nos dejan filas interminables para conseguir combustible, mercados vacíos, salarios que no alcanzan, nos dejan una nación cansada, dividida, endeudada moral y materialmente, nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas", cuestionó Paz Pereira, quien también lanzó fuertes críticas a sus antecesores Evo Morales y Luis Arce.

