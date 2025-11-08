El mensaje de Milei al nuevo presidente de Bolivia: “Sé lo que estás recibiendo, lo digo por experiencia propia”

El presidente de la Nación, Javier Milei, asistió este sábado a la asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo mandatario de Bolivia. Durante una breve conversación que mantuvieron, el libertario le expresó que comprende “por experiencia propia” las dificultades que afrontará al asumir el nuevo gobierno, al comparar su situación política con la que él mismo recibió de parte de su predecesor, Alberto Fernández.