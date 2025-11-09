Martín Piliponsky: "A veces la danza es lejana, soberbia; nuestro trabajo es romper con esa distancia"

- Hago este trabajo porque creo en la cultura, pero no en la cultura entendida como una acumulación del saber. La danza tiene esa capacidad efímera de construir y desarmar instantáneamente, en tiempo real. Para mí la cultura tiene eso. Hoy contamos con la posibilidad de trascender en un montón de formas. Es cierto que el mundo se volvió digital, que hemos perdido la analogía, pero hemos creado otras formas y eso es la necesidad del ser humano de evolucionar. Ahora bien, lo que van a ver en el San Martín es un ritual muy antiguo, que tiene cero digitalidad, y habla poéticamente de la violencia de estos tiempos. Quien tenga la capacidad intelectual de viajar en esa onda va a encontrar mucha poesía.