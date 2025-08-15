Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

- Los de la individualidad, de perder la identidad. Uno solo se reconoce y puede sanar con el otro, no en la soledad. Somos seres sociables. El hecho de estar conectados a las pantallas, a una tecnología que es completamente digital, que además muestra una idea muy positivista del ser humano, de la felicidad, de la imagen… una construcción bastante artificial y con poco peso, es de las cosas de las que necesitamos abrigarnos. El abrigo tiene que ver con esta capacidad de reflejarnos en los unos y en los otros, y de poder observar lo lindo, lo feo, lo luminoso y lo oscuro. De eso se trata poder trabajar con el arte, poder trabajar con los otros en lo artístico y con trabajos que permitan mostrarlo, que nos permitan reflejarnos, no solo que nos entretengan o que pongan una división entre observador y observado. “Ronda” intenta meterse entre las personas, invitándolos a un lenguaje más cercano, a un cuerpo más real.