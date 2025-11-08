Secciones
Se definen las finalistas del Open WTA 125 de Tucumán

La griega Papamichail, la ucraniana Oliynykova, la egipcia Sherif y la suiza Waltert animarán las semifinales en el Lawn Tennis

PASARON EL FILTRO. Las canchas del Tucumán Lawn Tennis pasaron el filtro impuesto por la WTA y serán sede de uno de los torneos más importantes de tenis que la provincia recibió en la historia. PASARON EL FILTRO. Las canchas del Tucumán Lawn Tennis pasaron el filtro impuesto por la WTA y serán sede de uno de los torneos más importantes de tenis que la provincia recibió en la historia. LA GACETA / Diego Aráoz
Hace 3 Hs

Continúa la acción en el Open WTA 125 de Tucumán. Luego de la emocionante jornada del jueves, donde las argentinas Solana Sierra, Julia Riera y Jazmín Ortenzi quedaron eliminadas en cuartos de final, la programación continúa para definir quiénes serán las finalistas del emocionante torneo que se desarrolla en Lawn Tennis Club.

Desde las 18, la experimentada griega  Despina Papamichail (200 del ranking mundial) enfrenta a la ucraniana Oleksandra Oliynykova (132. Ambas fueron verdugos de las locales Ortenzi y Sierra, a quienes vencieron 6-0 6-4 y 6-3 6-2 respectivamente.

A continuación, no antes de las 19:10, la tercera preclasificada Mayar Sheriff (103) enfrentará a la suiza Simona Waltert (93), segunda preclasificada, en un duelo que promete ser el partido de la jornada.

Temas Tucumán Lawn Tennis ClubSolana SierraJulia RieraJazmín Ortenzi
