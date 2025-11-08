Se definen las finalistas del Open WTA 125 de Tucumán

Continúa la acción en el Open WTA 125 de Tucumán. Luego de la emocionante jornada del jueves, donde las argentinas Solana Sierra, Julia Riera y Jazmín Ortenzi quedaron eliminadas en cuartos de final, la programación continúa para definir quiénes serán las finalistas del emocionante torneo que se desarrolla en Lawn Tennis Club.
Desde las 18, la experimentada griega Despina Papamichail (200 del ranking mundial) enfrenta a la ucraniana Oleksandra Oliynykova (132. Ambas fueron verdugos de las locales Ortenzi y Sierra, a quienes vencieron 6-0 6-4 y 6-3 6-2 respectivamente.
A continuación, no antes de las 19:10, la tercera preclasificada Mayar Sheriff (103) enfrentará a la suiza Simona Waltert (93), segunda preclasificada, en un duelo que promete ser el partido de la jornada.