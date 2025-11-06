Secciones
Se viene una jornada decisiva: los horarios de este jueves en el WTA 125 de Tucumán

Solana Sierra enfrentará a Carla Markus desde las 18 en la cancha central del Lawn Tennis. La acción comenzará a las 16 y se extenderá hasta la noche.

Jazmín Ortenzi está en octavos de final tras dejar afuera a Candela Vázquez.
Hace 36 Min

El WTA 125 de Tucumán entra en su tramo decisivo y este jueves promete una jornada cargada de emociones en las canchas del Lawn Tennis Club. Con cruces atractivos en el cuadro principal y partidos de dobles que pueden definir semifinalistas, la acción comenzará desde las 16 y se extenderá hasta bien entrada la noche.

Cancha Central

Ekaterine Gorgodze (GEO) vs. Jazmín Ortenzi (ARG) - Desde las 16

Solana Sierra (ARG) vs. Carla Markus (ARG) - Desde las 18

Despina Papamichail (GRE) vs. Tina Smith (AUS) - A continuación

Monet/Pigossi vs. Markus/Urrutia - A continuación

Cancha 1

Jessica Pieri (ITA) vs. Oleksandra Oliynykova (UCR) - Desde las 16

Fossa Huego/Gorgodze vs. Tran/Zolotareva - Desde las 18

La jornada del jueves será clave para definir los nombres de las jugadoras que seguirán en carrera hacia las instancias decisivas del torneo. Con presencia argentina en ambas canchas y el atractivo adicional del duelo Sierra-Markus, el WTA 125 de Tucumán sigue consolidándose como una cita de alto nivel en el calendario sudamericano.

