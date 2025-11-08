Secciones
EconomíaNoticias económicas

Finalizó la molienda en el ingenio La Florida: Tucumán cerró la zafra 2025

La provincia alcanzó un récord con 17,64 millones de toneladas de caña molida, superando las proyecciones iniciales.

Cierre de la molienda en La Florida. FOTO CATALLINA ROCCHIA FERRO (LINKEDIN) Cierre de la molienda en La Florida. FOTO CATALLINA ROCCHIA FERRO (LINKEDIN)
Hace 2 Hs

La zafra azucarera 2025 en Tucumán concluyó oficialmente este sábado con la finalización de la molienda en el Ingenio La Florida, administrado por Compañía Azucarera Los Balcanes. La planta fue la última en actividad en la provincia, que este año alcanzó una cifra histórica de producción a nivel general.

“Cerramos una gran zafra 2025”, expresó Catalina Rocchia Ferro, referente de Los Balcanes. “Fuimos los primeros en comenzar la molienda en Tucumán y los últimos en concluirla, marcando otro año de esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo”, destacó la empresaria en su cuente en redes sociales, quien agradeció a los colaboradores, técnicos, cañeros, proveedores, transportistas y familias que integran el grupo industrial.

En su balance, Rocchia Ferro informó que La Florida procesó 2.974.323 toneladas de caña, mientras que el Grupo Los Balcanes en su conjunto alcanzó 4.380.973 toneladas.

Zafra 2025

De acuerdo con los datos del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), la provincia molió un total de 17.640.452 toneladas de caña, superando la proyección inicial de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), que preveía 17,6 millones. Este volumen representa un avance del 100,23% y un crecimiento del 5% respecto de la campaña 2024.

Con este resultado, Tucumán alcanza el mayor registro de caña molida de su historia, tras 210 días de intensa actividad fabril.

En cuanto a la producción de azúcar físico, la provincia totalizó 1.303.169 toneladas, distribuidas de la siguiente manera:

- Azúcar blanco tipo A: 811.845 t.

- Azúcar crudo: 302.326 t.

- Azúcar orgánico: 16.645 t.

- Azúcar refinado: 172.353 t.

Campaña de alcohol

Tucumán opera actualmente con seis destilerías, que completaron 194 días de campaña. Hasta el cierre de la zafra, las plantas de La Corona, Bella Vista, Santa Bárbara, Famaillá y Marapa finalizaron sus procesos, produciendo en conjunto 312.731.530 litros de alcohol, un 8% más que en 2024.

Del total de alcohol hidratado, se deshidrataron 174.152.423 litros para la producción de bioetanol, equivalente al 56% del volumen total, de acuerdo con datos del Ipaat.

Temas TucumánBella VistaLa FloridaCompañía Azucarera Los BalcanesExperimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cyber Monday: “El consumidor está más maduro y compara precios antes de comprar”

Cyber Monday: “El consumidor está más maduro y compara precios antes de comprar”

La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Construcción: la venta de insumos creció 10% interanual en octubre, según el Índice Construya

Construcción: la venta de insumos creció 10% interanual en octubre, según el Índice Construya

Foro “Argentina Andina”: el país quiere convertirse en el segundo productor global del litio

Foro “Argentina Andina”: el país quiere convertirse en el segundo productor global del litio

Lo más popular
Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda
1

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta
2

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara
3

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Las 11 muertes del peronismo
4

Las 11 muertes del peronismo

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA
5

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido
6

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Más Noticias
“Venimos de tres meses de incertidumbre absoluta”, dijo José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán

“Venimos de tres meses de incertidumbre absoluta”, dijo José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

El mercado ajusta sus proyecciones: qué espera para el dólar, la inflación y la economía

El mercado ajusta sus proyecciones: qué espera para el dólar, la inflación y la economía

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Las 11 muertes del peronismo

Las 11 muertes del peronismo

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Comentarios