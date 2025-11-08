Finalizó la molienda en el ingenio La Florida: Tucumán cerró la zafra 2025

La zafra azucarera 2025 en Tucumán concluyó oficialmente este sábado con la finalización de la molienda en el Ingenio La Florida, administrado por Compañía Azucarera Los Balcanes. La planta fue la última en actividad en la provincia, que este año alcanzó una cifra histórica de producción a nivel general.
“Cerramos una gran zafra 2025”, expresó Catalina Rocchia Ferro, referente de Los Balcanes. “Fuimos los primeros en comenzar la molienda en Tucumán y los últimos en concluirla, marcando otro año de esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo”, destacó la empresaria en su cuente en redes sociales, quien agradeció a los colaboradores, técnicos, cañeros, proveedores, transportistas y familias que integran el grupo industrial.
En su balance, Rocchia Ferro informó que La Florida procesó 2.974.323 toneladas de caña, mientras que el Grupo Los Balcanes en su conjunto alcanzó 4.380.973 toneladas.
Zafra 2025
De acuerdo con los datos del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), la provincia molió un total de 17.640.452 toneladas de caña, superando la proyección inicial de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), que preveía 17,6 millones. Este volumen representa un avance del 100,23% y un crecimiento del 5% respecto de la campaña 2024.
Con este resultado, Tucumán alcanza el mayor registro de caña molida de su historia, tras 210 días de intensa actividad fabril.
En cuanto a la producción de azúcar físico, la provincia totalizó 1.303.169 toneladas, distribuidas de la siguiente manera:
- Azúcar blanco tipo A: 811.845 t.
- Azúcar crudo: 302.326 t.
- Azúcar orgánico: 16.645 t.
- Azúcar refinado: 172.353 t.
Campaña de alcohol
Tucumán opera actualmente con seis destilerías, que completaron 194 días de campaña. Hasta el cierre de la zafra, las plantas de La Corona, Bella Vista, Santa Bárbara, Famaillá y Marapa finalizaron sus procesos, produciendo en conjunto 312.731.530 litros de alcohol, un 8% más que en 2024.
Del total de alcohol hidratado, se deshidrataron 174.152.423 litros para la producción de bioetanol, equivalente al 56% del volumen total, de acuerdo con datos del Ipaat.