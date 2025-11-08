Finalizó la molienda en el ingenio La Florida: Tucumán cerró la zafra 2025

“Cerramos una gran zafra 2025”, expresó Catalina Rocchia Ferro, referente de Los Balcanes. “Fuimos los primeros en comenzar la molienda en Tucumán y los últimos en concluirla, marcando otro año de esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo”, destacó la empresaria en su cuente en redes sociales, quien agradeció a los colaboradores, técnicos, cañeros, proveedores, transportistas y familias que integran el grupo industrial.