Azúcar y alcohol: Feijóo destacó el modelo integrado de tres mercados

En el marco de la Segunda Jornada Anual de Caña de Azúcar, organizada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), se destacó la importancia del trabajo conjunto entre los sectores agrícola e industrial. Durante el cierre del panel técnico, los moderadores subrayaron que el intercambio de experiencias y el enfoque integrado son claves para optimizar la labor de la institución y fortalecer su acompañamiento al desarrollo del sector cañero.

Este panel técnico, denominado “Campo e industria: balance de la zafra y perspectivas para lo que viene”, fue un espacio de intercambio que reunió a referentes del sector productivo e industrial. Participaron Jorge Melián (Ingenio Leales), Omar Audi ( Ingenio Concepción), Carlos Ovejero y Sebastián Brito (Los Balcanes), Matías Rosselli (Ingenio Ledesma) y Sebastián Ascárate (José Minetti y Cía.), bajo la moderación de Javier Tonatto y Federico Franck de la Eeaoc.

Durante el debate, los expositores abordaron los aspectos técnicos más relevantes de la campaña, los desafíos enfrentados en el campo y en la industria, y las oportunidades de mejora hacia la próxima zafra.

Luego, Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), expuso sobre “Realidad y desafíos del Sector”. Comenzó con una revisión de la evolución del cañaveral, cuya superficie creció un 46% desde el dictado de la ley de biocombustibles, período en el que se triplicó la producción de alcohol. En el mismo sentido, destacó que las exportaciones hayan superado las 600.000 toneladas al año, muestra que el sector supo encauzar la mayor disponibilidad de materia prima para consolidar el abastecimiento del Programa de Bioetanol y sostener un nivel alto de exportaciones.

Feijóo estimó que el crecimiento productivo es el resultado de aproximadamente U$S563 millones invertidos entre plantación de caña, industria y gestión ambiental, a las que deben agregarse las cosechadoras, tractores y equipos de cultivo, camiones y equipos de transporte, entre otros elementos.

Al enfocar el análisis en los mercados, Feijóo indicó que el azúcar en la plaza interna ha sufrido las consecuencias de un stock estacional que se comercializa con inconvenientes, lo que produce pérdidas significativas a productores e industriales, que son cuantiosas transferencias de renta a otros eslabones de la cadena.

En cuanto a los mercados del alcohol y las exportaciones, Feijóo remarcó que el bioetanol representa el 88% del alcohol que se produce y que, de las exportaciones, sumados Chile y el azúcar orgánica, alcanzan el 73%, lo que muestra su relevancia.

Por último, el titular del CAA expresó que la zafra 2025 podría ser una referencia para las proyecciones futuras y de un perfil para la actividad, ya que no hubo heladas que afectaran sensiblemente el cañaveral, la industria operó sin paradas significativas y por la elevada molienda, producción y exportaciones alcanzadas.

A la vez, destacó que conviene arraigar el concepto de un sector con tres mercados para su azúcar, en el que alcohol y exportaciones representan un 50%, y sostenerlos es parte de la solución y no del problema para el sector. Por último, dijo que conviene dejar atrás la precariedad comercial en el mercado interno del azúcar.