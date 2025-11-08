Los diputados de LLA participaron de la Fiesta de Concepción invitados por el intendente Molinuevo

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Ciudad de Concepción, los diputados de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, participaron de la tradicional Fiesta de la Ciudad, invitados por el intendente Alejandro Molinuevo.
Durante el encuentro, las autoridades compartieron una jornada de celebración junto a vecinos, funcionarios locales y concejales de de la “Perla del Sur”.
La presencia de los legisladores forma parte de la agenda institucional que La Libertad Avanza viene desarrollando en toda la provincia, fortaleciendo los lazos con los municipios aliados y acompañando el desarrollo del interior tucumano.