Los diputados de LLA participaron de la Fiesta de Concepción invitados por el intendente Molinuevo

Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo asistieron a las celebraciones.

Hace 2 Hs

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Ciudad de Concepción, los diputados de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, participaron de la tradicional Fiesta de la Ciudad, invitados por el intendente Alejandro Molinuevo.

Durante el encuentro, las autoridades compartieron una jornada de celebración junto a vecinos, funcionarios locales y concejales de de la “Perla del Sur”.

La presencia de los legisladores forma parte de la agenda institucional que La Libertad Avanza viene desarrollando en toda la provincia, fortaleciendo los lazos con los municipios aliados y acompañando el desarrollo del interior tucumano.

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, "El farón del pollo", fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Las 11 muertes del peronismo

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

