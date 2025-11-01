Secciones
SociedadEducación

A la UNT en dos ruedas: cómo participar del sorteo de bicicletas para estudiantes universitarios

Las inscripciones del concurso estarán abiertas entre el 3 y el 9 de noviembre. Las bicis se entregarán en préstamo a partir del 19 de este mes.

A LA UNT EN BICI. Con esta iniciativa, la UNT reafirma su compromiso con las políticas estudiantiles y ambientales, apostando a una comunidad más sustentable y conectada. / ARCHIVO LA GACETA A LA UNT EN BICI. Con esta iniciativa, la UNT reafirma su compromiso con las políticas estudiantiles y ambientales, apostando a una comunidad más sustentable y conectada. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 25 Min

La Universidad Nacional de Tucumán lanzó una nueva propuesta para su comunidad estudiantil: “A la UNT en bici”, un programa de préstamos de bicicletas que fomenta el uso de este medio de transporte sustentable, saludable y accesible. La iniciativa apunta a que más estudiantes puedan moverse en dos ruedas por la ciudad cuidando el ambiente y su bolsillo.

Cómo participar

El programa está destinado a estudiantes de grado de la UNT que cumplan con estas condiciones:

-Haber aprobado al menos dos materias en 2024.

-Estar cursando dos o más materias en el cuatrimestre actual.

-Vivir en San Miguel de Tucumán, a entre 1,5 y 10 kilómetros de la facultad o sede de estudio.

-Fotocopia del DNI y constancia de la CUIL.

Las inscripciones para el sorteo estarán abiertas del 3 al 9 de noviembre a través del formulario disponible en la bio del Instagram @sae.unt

En el caso de salir sorteados, los ganadores deberán presentar su DNI original y un certificado de buena conducta.

"A la UNT en bici" es una iniciativa de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) y de la Secretaría General de la UNT con el objetivo de promover la movilidad sustentable de la población estudiantil. Además de contribuir al cuidado del planeta, el programa ayuda a mejorar la calidad de vida y reducir los gastos de transporte, uno de los grandes desafíos de la vida universitaria.

“A la UNT en Bici es un gesto concreto de la Universidad hacia sus estudiantes. Queremos acompañarlos en su recorrido académico, pero también en su forma de habitar la ciudad con conciencia y compromiso”, expresaron desde la SAE en diálogo con Medios UNT.

Post Instagram

Sorteo y entrega de bicicletas

Entre quienes cumplan los requisitos se realizará un sorteo público el 14 de noviembre, y la entrega de las bicicletas en comodato será el 19 de noviembre, en un acto con autoridades y estudiantes en el Rectorado. Cada bici simbolizará una apuesta por una universidad más verde, activa e inclusiva.

El espíritu del programa va más allá del sorteo: busca impulsar una forma distinta de habitar la universidad y la ciudad. Pedalear hacia la UNT significa sumar salud, independencia y conciencia ambiental, todo al mismo tiempo. El objetivo: construir una universidad que no solo enseñe, sino que también inspire cambios reales en la vida cotidiana.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper

La editorial de la UNT lanza su web y tienda virtual con envío de libros a todo el país

La editorial de la UNT lanza su web y tienda virtual con envío de libros a todo el país

Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
3

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
4

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa
5

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles
6

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Más Noticias
El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

Comentarios