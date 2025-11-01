A la UNT en dos ruedas: cómo participar del sorteo de bicicletas para estudiantes universitarios

La Universidad Nacional de Tucumán lanzó una nueva propuesta para su comunidad estudiantil: “A la UNT en bici”, un programa de préstamos de bicicletas que fomenta el uso de este medio de transporte sustentable, saludable y accesible. La iniciativa apunta a que más estudiantes puedan moverse en dos ruedas por la ciudad cuidando el ambiente y su bolsillo.
Cómo participar
El programa está destinado a estudiantes de grado de la UNT que cumplan con estas condiciones:
-Haber aprobado al menos dos materias en 2024.
-Estar cursando dos o más materias en el cuatrimestre actual.
-Vivir en San Miguel de Tucumán, a entre 1,5 y 10 kilómetros de la facultad o sede de estudio.
-Fotocopia del DNI y constancia de la CUIL.
Las inscripciones para el sorteo estarán abiertas del 3 al 9 de noviembre a través del formulario disponible en la bio del Instagram @sae.unt
En el caso de salir sorteados, los ganadores deberán presentar su DNI original y un certificado de buena conducta.
"A la UNT en bici" es una iniciativa de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) y de la Secretaría General de la UNT con el objetivo de promover la movilidad sustentable de la población estudiantil. Además de contribuir al cuidado del planeta, el programa ayuda a mejorar la calidad de vida y reducir los gastos de transporte, uno de los grandes desafíos de la vida universitaria.
“A la UNT en Bici es un gesto concreto de la Universidad hacia sus estudiantes. Queremos acompañarlos en su recorrido académico, pero también en su forma de habitar la ciudad con conciencia y compromiso”, expresaron desde la SAE en diálogo con Medios UNT.
Sorteo y entrega de bicicletas
Entre quienes cumplan los requisitos se realizará un sorteo público el 14 de noviembre, y la entrega de las bicicletas en comodato será el 19 de noviembre, en un acto con autoridades y estudiantes en el Rectorado. Cada bici simbolizará una apuesta por una universidad más verde, activa e inclusiva.
El espíritu del programa va más allá del sorteo: busca impulsar una forma distinta de habitar la universidad y la ciudad. Pedalear hacia la UNT significa sumar salud, independencia y conciencia ambiental, todo al mismo tiempo. El objetivo: construir una universidad que no solo enseñe, sino que también inspire cambios reales en la vida cotidiana.