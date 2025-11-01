A la UNT en dos ruedas: cómo participar del sorteo de bicicletas para estudiantes universitarios

"A la UNT en bici" es una iniciativa de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) y de la Secretaría General de la UNT con el objetivo de promover la movilidad sustentable de la población estudiantil. Además de contribuir al cuidado del planeta, el programa ayuda a mejorar la calidad de vida y reducir los gastos de transporte, uno de los grandes desafíos de la vida universitaria.