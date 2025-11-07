Secciones
Mayar Sherif sigue firme y ya está en semifinales del WTA 125 de Tucumán

La egipcia Mayar Sherif volvió a mostrar toda su jerarquía y avanzó a las semifinales del WTA 125 de Tucumán tras derrotar por un contundente 6-1 y 6-2 a la chilena Antonia Vergara Rivera, en el duelo disputado en la cancha 1 del Tucumán Lawn Tennis Club.

07 Noviembre 2025

La egipcia Mayar Sherif volvió a mostrar toda su jerarquía y avanzó a las semifinales del WTA 125 de Tucumán tras derrotar por un contundente 6-1 y 6-2 a la chilena Antonia Vergara Rivera, en el duelo disputado en la cancha 1 del Tucumán Lawn Tennis Club.

La número 3 del cuadro impuso condiciones desde el comienzo. Su potencia desde el fondo y la precisión en el servicio marcaron la diferencia en un partido que apenas superó la hora de juego. Sherif ganó el 78% de los puntos con su primer saque, conectó tres aces y quebró el servicio de su rival en cuatro oportunidades. Además, se mantuvo sólida en los intercambios largos, con un 69% de efectividad en los puntos ganados con su primer saque.

Del otro lado, Vergara Rivera intentó resistir desde la defensa, pero no encontró respuestas ante la agresividad constante de la egipcia, que dominó todos los sectores de la cancha y se llevó 68 puntos contra 47 de su oponente. La chilena no dispuso de oportunidades de quiebre durante todo el encuentro.

“Sabía que tenía un ritmo que ella, pero ella defendía muy bien. Tenía que estar tranquila y hacer mi juego para poder ganar”, dijo.

Con esta victoria, Sherif confirmó su favoritismo en Tucumán y se metió entre las cuatro mejores del certamen. En semifinales, enfrentará a la ganadora del duelo entre Julia Riera y Simona Waltert, en lo que promete ser un choque vibrante.

“No tengo expectativa. Estoy un poco enferma. Estoy contenta de volver a una semifinal del 125, que hace tiempo que no lo hacía”, indicó la egipcia.

