Test de personalidad: elegí un árbol y descubrí cómo sos en tus relaciones familiares y laborales

Desde la pandemia, y con el inicio de la cuarentena en Argentina, los tests de personalidad se convirtieron en uno de los entretenimientos por excelencia en las redes sociales. Si bien estos desafíos no gozan de evidencia científica, los usuarios los eligen para conocer un poco más de su forma de ser y corroborar la veracidad de los resultados.
En esta oportunidad se trata de una imagen con seis árboles, con distintos estilos, frutos y colores. Lo único que debes hacer es elegir el de mayor atracción para vos y conocerás detalles sorpresivos sobre tu personalidad que aplicás tanto en la vida cotidiana como en tus relaciones laborales.
Elegí un árbol
Los significados de tu elección
1. Responsabilidad y paz mental
El primero define algo muy claro: siempre completas tus tareas y deberes. Por esa razón, sos una persona emprendedora, generalmente te regís con un gran sentido del humor. Lo más importante es que te esforzás todo lo posible para mantener paz y tranquilidad en tu vida junto al entorno. Al punto que sabes desarrollar buenos argumentos.
No obstante, evitás enfrentamientos al refugiarte en zonas que considerás seguras. Otro detalle es que tenés por delante un difícil desafío: aprender a aceptar tu vida y dejar fluir el presente tal como viene. Acordate que todo pasa por un motivo y propósito. Depende de vos descubrir cuál es, aprovecha al máximo cada situación y seguí creciendo.
2. Cooperación y consideración
Un detalle importante es que sos de las personas que trabajan duro para conseguir lo que quieren en la vida y en el camino ayudás al otro. Destacás en acciones ligadas a la consideración, honestidad, lealtad y franqueza aunque a veces termines involucrado en muchas actividades y proyectos simultáneamente. Estas afectan negativamente tu disciplina al punto de provocar una pérdida del control.
Sin embargo, te resulta bueno y emocionante trabajar en tus proyectos y ayudar a otros, pero deberías ordenar tu vida si querés ser exitoso en todo. Elegí algunas tareas para hacerlas bien. De esa manera, tratá de no involucrarte en muchas actividades a la vez que te tomen mucho tiempo y esfuerzo en llevarlas a cabo.
3. Generosidad e intelecto
Un detalle es que sos sincero, discreto y elocuente. Te caracterizás por valorar el conocimiento y las buenas ideas. Sabes que las ideas tienen el poder de cambiar el mundo, y es por eso que te aferras a las tuyas. Promovelas e intentá con toda tu fuerza hacerlas realidad.
A la hora de diferir con otros, puede que te frustres y no sepas lidiar con ello. Recuerda que hay tres reglas fundamentales que te van a dar esa paz interna que tanto necesitas: vive, deja vivir y no juzgues al otro. Podés asumir que siempre tomas el camino correcto, pero no cometas el error de pensar que es el único que existe.
4. Sensibilidad y creatividad
Siempre fuiste una persona amable, artística y muy curiosa por el mundo, cómo funciona y sus movimientos. Tu sensibilidad está más refinada que el promedio, lo que te provee un gran sentido de la belleza y una buena habilidad para generar empatía en el otro.
En todo momento y situación, expresas tu autonomía, aunque en algunos casos podés ser exagerado y parecer muy imponente y temperamental.
Algo muy importante es que el principal desafío está delante tuyo, todo depende de aprender a ser tolerante y aceptar las diferencias. Sucede que hasta ahora provocaste duros conflictos con tus seres queridos sólo por cuestiones de opinión. Vas a tener que cumplir con este objetivo en la vida para así alcanzar la calma y felicidad.
5. Trabajo duro y eficiencia
Ten en cuenta que siempre fuiste una persona activa, determinada y trabajadora con metas claras. Cuando querés algo, lo buscas directamente y con toda la determinación necesaria.
Pero, paradójicamente por cosas de la vida, esa gran virtud puede traicionarte y convertirse en tu mayor debilidad cuando trabajas excesivamente sin respetar tus propios límites, cargado de estrés y en estado de cansancio extremo que te conlleva una crisis emocional fuerte.
Por ello, el desarrollo personal y cumplimiento de metas son satisfactorias, pero la salud y la presencia de tus seres más queridos con quienes celebrar tus logros son más importantes.
Debes tener en cuenta un tema muy importante: acepta que necesitas descansar y una buena manera de obtenerlo al dedicarle más tiempo a la gente que querés, así logras que tu vida laboral y diaria se llenen de satisfacción por completo.
6. Imaginación y precisión
Tu lista de metas y sueños es infinita. Ya imaginaste cómo los vas a llevar a cabo y sigues a rajatabla el plan como si estuviera tallado en piedra. Es cierto que ya cumpliste grandes metas, pero si te atrevieras a agregarle un poco de libertad y espontaneidad al punto de lograr tus objetivos, tu vida mejoraría y tus resultados no requerirían de tanta dedicación.
Eso si, recuerda que incluso los aspectos más serios de la vida pueden realizarse con una sonrisa amable y sincera.