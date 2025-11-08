La número uno se despidió del Tucumán Open

La ucraniana impuso su dominio desde el comienzo. Con un 70% de efectividad en el primer saque y un 76% de puntos ganados con ese golpe, controló los intercambios y mantuvo a Sierra a la defensiva durante buena parte del encuentro. Además, conectó dos aces, cometió solo dos dobles faltas y aprovechó cinco de las trece oportunidades de quiebre que generó. Su agresividad y precisión desde el fondo marcaron la diferencia frente a una Sierra que no logró encontrar profundidad ni consistencia en su juego.