El tiempo en Tucumán: después de la lluvia anuncian el aumento de la temperatura

Las previsiones del SMN sostienen que el sábado y el domingo comenzaría a disminuir la nubosidad y a aumentar la temperatura, con máximas que superarían los 26 °C y 28 °C. Para la vuelta del calor habrá que esperar hasta el lunes y el martes, cuando las máximas volverán a superar la barrera de los 30 °C.