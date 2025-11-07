Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: después de la lluvia anuncian el aumento de la temperatura

La mínima fue de 16 °C. El cielo podría despejarse parcialmente después del mediodía. El pronóstico para el fin de semana.

HÚMEDO. La mañana comenzó con algunos chaparrones aislados y se espera una jornada marcada por la humedad. HÚMEDO. La mañana comenzó con algunos chaparrones aislados y se espera una jornada marcada por la humedad. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 3 Hs

La semana concluirá hoy en Tucumán con una jornada inestable, mientras que el pronóstico anticipa variaciones en as condiciones del tiempo para el fin de semana. La máxima de hoy podría superar los 26 °C y, pese a la nubosidad, no se esperan nuevas precipitaciones para los próximos días. 

Los tucumanos despertaron hoy con un fuerte chaparrón que duró apenas unos minutos, pero que sirvió para bajar la temperatura rápidamente. De acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 16 °C, mientras que la humedad superó el 90% y el cielo amaneció completamente cubierto. 

Se espera que los vientos moderados del sudoeste pueden llegar a despejar parcialmente las nubes y permitir el leve incremento de la temperatura. Para el mediodía se esperan 22 °C y una humedad del 55%. 

El SMN anticipa una tarde ventosa, con nubosidad variable y una máxima que llegaría a los 26 °C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar los 28 °C. La humedad descendería hasta el 40%. 

A la noche el cielo volvería a cubrirse, mientras que la temperatura retrocedería lentamente hasta los 18 °C, mientras que la humedad subiría hasta el 60%.

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?

Las previsiones del SMN sostienen que el sábado y el domingo comenzaría a disminuir la nubosidad y a aumentar la temperatura, con máximas que superarían los 26 °C y 28 °C. Para la vuelta del calor habrá que esperar hasta el lunes y el martes, cuando las máximas volverán a superar la barrera de los 30 °C.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

El tiempo en Tucumán: mucho sol para el inicio de un fin de semana cálido

El tiempo en Tucumán: mucho sol para el inicio de un fin de semana cálido

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
2

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
3

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate
4

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo
5

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos
6

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Más Noticias
El cometa 3I/ATLAS está cada vez más cerca: ¿se podrá ver desde la Tierra?

El cometa 3I/ATLAS está cada vez más cerca: ¿se podrá ver desde la Tierra?

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Día de San Ernesto: la oración para pedirle fortaleza y valentía este 7 de noviembre

Día de San Ernesto: la oración para pedirle fortaleza y valentía este 7 de noviembre

Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

Recuerdos fotográficos: el San Martín de la “plaza de las carretas”

Recuerdos fotográficos: el San Martín de la “plaza de las carretas”

Yerba Buena se prepara para un fin de semana lleno de actividades, arte y sustentabilidad

Yerba Buena se prepara para un fin de semana lleno de actividades, arte y sustentabilidad

Comentarios