El tiempo en Tucumán: después de la lluvia anuncian el aumento de la temperatura

La semana concluirá hoy en Tucumán con una jornada inestable, mientras que el pronóstico anticipa variaciones en as condiciones del tiempo para el fin de semana. La máxima de hoy podría superar los 26 °C y, pese a la nubosidad, no se esperan nuevas precipitaciones para los próximos días.
Los tucumanos despertaron hoy con un fuerte chaparrón que duró apenas unos minutos, pero que sirvió para bajar la temperatura rápidamente. De acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 16 °C, mientras que la humedad superó el 90% y el cielo amaneció completamente cubierto.
Se espera que los vientos moderados del sudoeste pueden llegar a despejar parcialmente las nubes y permitir el leve incremento de la temperatura. Para el mediodía se esperan 22 °C y una humedad del 55%.
El SMN anticipa una tarde ventosa, con nubosidad variable y una máxima que llegaría a los 26 °C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar los 28 °C. La humedad descendería hasta el 40%.
A la noche el cielo volvería a cubrirse, mientras que la temperatura retrocedería lentamente hasta los 18 °C, mientras que la humedad subiría hasta el 60%.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
Las previsiones del SMN sostienen que el sábado y el domingo comenzaría a disminuir la nubosidad y a aumentar la temperatura, con máximas que superarían los 26 °C y 28 °C. Para la vuelta del calor habrá que esperar hasta el lunes y el martes, cuando las máximas volverán a superar la barrera de los 30 °C.